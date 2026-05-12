Tunisie: Intoxication alimentaire à Nabeul - Les manquements aux règles d'hygiène pointés du doigt

Le Président de l'Instance Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, Mohamed Rabhi, a apporté des précisions sur l'intoxication alimentaire ayant touché les clients d'un restaurant situé dans la ville de Nabeul. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incident est dû à une contamination croisée provoquée par le mélange d'aliments crus et de plats prêts à la consommation, un procédé qui favorise la prolifération rapide de bactéries et de microbes.

S'exprimant aujourd'hui au micro de « Jawhara FM », Mohamed Rabhi a indiqué que les équipes de contrôle se sont immédiatement rendues sur les lieux. L'inspection a révélé de graves manquements aux normes de sécurité sanitaire, notamment en ce qui concerne les étapes de réfrigération et de stockage. Les agents ont constaté que des produits frais tels que de la viande, des fruits et des oeufs étaient entreposés sans distinction avec des aliments déjà cuits. Outre ces erreurs de conservation, un défaut d'hygiène corporelle a été relevé, le personnel de l'établissement ne respectant pas le lavage régulier des mains.

Face à la gravité de la situation, les autorités ont pris des mesures radicales et immédiates. Mohamed Rabhi a annoncé la fermeture de l'établissement afin d'interrompre la chaîne de contamination, précisant qu'une enquête pénale a également été ouverte à cet effet. En conclusion, le responsable a lancé un appel à la vigilance, rappelant l'importance cruciale de respecter l'ensemble des protocoles sanitaires. Il a particulièrement insisté sur le maintien de la chaîne du froid et sur les règles d'hygiène générale, des mesures d'autant plus indispensables en cette période de hausse des températures.

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