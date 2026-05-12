Afrique: Le président João Lourenço salue le soutien historique de l'Algérie à l'indépendance de l'Angola

Alger — Le président de la République, João Lourenço, a reconnu ce mardi devant le Parlement algérien le soutien indéfectible de l'Algérie à la lutte de libération de l'Angola et a défendu la préservation de la mémoire historique face aux tentatives de « blanchir les horreurs du colonialisme ».

Dans son discours aux députés algériens, João Lourenço a affirmé que l'Angola n'oublierait jamais la solidarité dont a fait preuve le peuple algérien durant la lutte contre la domination coloniale portugaise et lors du processus de reconnaissance du pays comme État indépendant.

Selon le Chef de l'État angolais, l'Algérie a contribué de manière décisive, matériellement, politiquement et en matière de formation de personnel, à faire de l'Angola une nation souveraine capable de définir son propre destin.

Le Président angolais, en visite d'État en Algérie depuis lundi, a rappelé que lors des célébrations du 50ᵉ anniversaire de l'indépendance nationale, en novembre dernier, l'Angola avait rendu hommage à des figures historiques algériennes telles qu'Ahmed Ben Bella et Houari Boumédiène pour leur rôle dans la promotion de l'autodétermination du peuple angolais.

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João Lourenço a qualifié la nation maghrébine de « pays frère, d'allié sûr et de partenaire fidèle » et a souligné que les deux États partagent des valeurs forgées au fil du temps, et entretiennent une solide amitié entre leurs peuples.

L'homme d'État a également mentionné que l'Angola et l'Algérie avaient subi des systèmes coloniaux marqués par la violence et le déni de la dignité de leurs peuples, ainsi que par le contrôle étranger de leurs richesses nationales.

En ce mois où l'Algérie commémore les massacres du 8 mai 1945, le Président angolais a défendu la nécessité de préserver la vérité historique et de lutter contre toute tentative de falsification des crimes commis durant la période coloniale.

Il a également indiqué que ces visites de haut niveau entre les deux pays visent à identifier de nouveaux domaines de coopération et des mécanismes de mise en œuvre de projets conjoints, en vue de renforcer les relations bilatérales.

L'intervention du dirigeant angolais fait suite à la signature, lundi, de onze instruments juridiques de coopération entre Luanda et Alger, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, des mines, des ressources en eau, de la formation professionnelle, des services postaux et des télécommunications.

Au cours de son séjour en Algérie, João Lourenço visitera également des infrastructures jugées stratégiques pour le développement économique et social de ce pays d'Afrique du Nord.