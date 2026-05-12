Angola: Le Président angolais appelle à l'unité africaine face aux crises mondiales

Alger — L'unité et l'affirmation de l'Afrique face aux défis mondiaux ainsi qu'aux risques liés à l'escalade des conflits internationaux ont dominé, ce mardi, l'intervention du Président de la République d'Angola, João Lourenço, devant le Parlement algérien.

À cette occasion, il a plaidé pour une concertation accrue entre les pays africains afin de faire face aux inégalités du système international.

S'exprimant devant les députés algériens, le Chef de l'État angolais a mis en garde contre l'aggravation des tensions dans plusieurs régions du monde et a dénoncé la logique consistant à imposer la volonté des plus puissants dans les relations internationales, au détriment du droit international et de la coexistence pacifique entre les peuples.

« La logique selon laquelle les plus forts imposent leur volonté aux autres est devenue une pratique dangereuse », a-t-il déclaré, en évoquant notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les tensions au Moyen-Orient ainsi que l'instabilité qui touche plusieurs pays africains, tels que le Soudan, la Libye, la Somalie et le Mali.

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Dans cette perspective, João Lourenço a défendu une action concertée des États africains pour répondre aux défis du développement, du changement climatique et de la réforme des institutions multilatérales, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies et le système financier international.

Le Président angolais a également souligné l'importance pour l'Afrique d'exercer un plus grand contrôle sur ses matières premières stratégiques, afin d'accélérer l'industrialisation du continent et de garantir des relations économiques plus équilibrées avec les grandes puissances mondiales.

Il a insisté sur le fait que les ressources africaines doivent avant tout servir le développement des peuples du continent et contribuer à l'émergence d'un ordre international plus juste, fondé sur l'équilibre des intérêts.

Au cours de son intervention, le dirigeant angolais a salué le rôle du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, dans les efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Il a également rendu hommage au travail accompli dans le cadre de l'Union africaine en faveur de la paix et de la stabilité sur le continent.

Le Chef de l'État a par ailleurs mis en avant la politique panafricaniste de l'Algérie et a qualifié la Zone de libre-échange continentale africaine d'instrument décisif pour l'intégration économique et la création d'un marché commun africain.

Le Président de la République a également remercié l'Algérie pour l'octroi de huit mille bourses d'études destinées à la jeunesse africaine, une initiative dont bénéficie également l'Angola.

En conclusion de son allocution, João Lourenço a réaffirmé l'engagement de l'Angola à renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération avec l'Algérie, dans l'intérêt du progrès et du bien-être des deux peuples.

L'intervention du chef de l'État angolais est intervenue après la signature, lundi, de onze instruments juridiques de coopération entre Luanda et Alger, couvrant notamment les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, des mines, des ressources hydriques, de la formation professionnelle, des postes et télécommunications, entre autres domaines.

Au cours de son séjour en Algérie, João Lourenço effectue également des visites d'infrastructures considérées comme stratégiques pour le développement économique et social de ce pays d'Afrique du Nord.