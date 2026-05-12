Angola: Arrestation de présumés escrocs à Catete

Icolo e Bengo — La Police nationale a procédé à l'arrestation, dans le quartier de Massesso, commune de Catete, province d'Icolo e Bengo, de quatre individus, dont trois ressortissants congolais, accusés d'extorsion, d'abus sexuels, de résistance à agent de l'autorité, de dégradations matérielles et d'atteinte à l'intégrité physique.

Les suspects, âgés de 23 à 67 ans, se livraient notamment à des pratiques liées à des traitements traditionnels de « tala », aux prétendues maladies spirituelles, aux mauvais rêves et aux accusations de sorcellerie, entre autres.

Selon l'un des accusés, dans le cadre du traitement et de la prétendue guérison de la sorcellerie, la personne désignée comme sorcière était contrainte de s'immerger dans une fosse creusée par le « guérisseur », remplie d'une eau trouble. À l'issue de certains « rituels sataniques », le prétendu guérisseur retirait diverses substances de la victime avant de déclarer le traitement couronné de succès.

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À cet effet, selon la nature de la maladie invoquée, les victimes devaient verser des sommes allant de 400 000 à deux millions de kwanzas. Celles qui se déclaraient dans l'incapacité de payer étaient contraintes soit de livrer leur fille à des fins d'exploitation sexuelle, soit de céder des biens domestiques tels que téléviseurs, congélateurs, téléphones portables et autres objets de valeur.

Durant leur brève présence, près de trois mois, dans le quartier de Massesso, situé à environ deux kilomètres du pont de Cabala, dans la commune de Catete, le prétendu guérisseur congolais aurait réussi à rallier des centaines d'adeptes parmi les habitants locaux. Ces derniers s'en prenaient physiquement aux voisins accusés de sorcellerie qui ne possédaient aucun bien susceptible de servir de paiement après les supposés traitements.

Parmi les victimes de ces agressions figure l'administrateur de la commune de Caxicane, António Azevedo Cafala. Informé des faits et tentant de mettre fin à une agression visant une femme âgée accusée de sorcellerie, il a été attaqué à l'aide d'objets contondants, ce qui l'a contraint à quitter les lieux précipitamment.