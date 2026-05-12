Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 104,31 dollars américains le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de mardi sur le marché à terme de Londres à 104,31 dollars américains, après avoir clôturé la séance précédente à 104,21 dollars américains.

Cette légère hausse fait suite aux déclarations du président américain Donald Trump, selon lesquelles le cessez-le-feu avec l'Iran ne tient qu'à un fil, réduisant ainsi les espoirs d'une résolution rapide du conflit.

Lundi, le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en juillet, a oscillé entre 102,81 et 105,99 dollars américains, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également utilisé comme point de repère par l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.