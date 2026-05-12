Angola: Plus de sept mille professionnels formés à l'éthique et à l'humanisation

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, a annoncé ce mardi à Luanda que 7 842 professionnels de santé avaient été formés à l'éthique et à l'humanisation entre 2024 et le premier trimestre 2026, dans le cadre des actions visant à améliorer la qualité des soins au sein du Service national de santé.

Ces données ont été présentées lors de l'ouverture de la Semaine nationale de l'humanisation 2026, organisée par le ministère de la Santé, par l'intermédiaire du Secrétariat à l'éthique et à l'humanisation, sous le thème « Humanisation : une communication efficace entre professionnels pour des soins centrés sur l'usager ».

À l'occasion, la gouvernante a souligné que l'Exécutif restait déterminé à construire un système de santé plus humain, éthique et centré sur le citoyen, considérant la formation continue des professionnels comme un pilier fondamental de l'amélioration des soins dispensés dans les établissements de santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Maria do Rosário Bragança, le pays compte actuellement 265 bureaux de consultation des usagers opérationnels, installés dans différentes unités de santé, avec pour mission de traiter les réclamations, d'orienter les patients et de rapprocher les services de santé des communautés.

La ministre a expliqué que ces bureaux jouent un rôle important de médiation entre les citoyens et les institutions de santé, contribuant à un environnement plus accueillant et renforçant la confiance des usagers dans le système national de santé.

Lors de son intervention, elle a dit que l'humanisation des soins va au-delà des infrastructures hospitalières et des équipements modernes, faisant valoir que la qualité des soins dépend également de la capacité des professionnels à communiquer clairement, avec empathie et efficacité.

« La communication n'est plus un élément secondaire ; elle est aujourd'hui un facteur déterminant de la qualité, de la sécurité et de la confiance », a-t-elle rappelé.

Elle a également averti que les problèmes de communication entre professionnels de santé demeurent une source d'erreurs médicales, de retards de diagnostic et de perte de confiance de la part des citoyens.

Maria do Rosário Bragança a réaffirmé que l'Exécutif entend poursuivre ses investissements dans le développement technique et humain des professionnels, en promouvant une culture institutionnelle fondée sur l'éthique, le travail d'équipe et une approche centrée sur l'usager.

La Semaine nationale de l'humanisation se déroule du 12 au 16 mai et réunit des gestionnaires, des professionnels de la santé, des partenaires internationaux et des représentants de la société civile afin d'échanger sur les stratégies d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins prodigués aux citoyens.