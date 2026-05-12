Maroc: La dépouille de l'un des deux soldats américains portés disparus à Cap Draa retrouvée

12 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Les opérations de recherche intensives menées par les Forces Armées Royales (FAR) conjointement avec les Forces américaines ont permis de retrouver et repêcher, le 9 mai 2026, l'un des deux soldats américains qui participaient à l'exercice African Lion 2026, portés disparus depuis le 2 mai 2026 au niveau d'une falaise à Cap Draa.

Le corps a été repéré et repêché vers 08H55 par les éléments des FAR et de la Protection civile suite aux efforts conjugués des équipes terrestres, maritimes et aériennes. D'après les premiers éléments d'enquête, il s'agit bien du défunt, le Lieutenant Kendrick Lamont Key Jr, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

La dépouille a été transférée par hélicoptère à la morgue de l'Hôpital Militaire Moulay El Hassan à Guelmim, conformément à la procédure établie, en attendant son rapatriement.

Les opérations de recherche et sauvetage se poursuivent pour retrouver le 2ème militaire américain, porté disparu depuis le 2 mai 2026.

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