Maroc: La pièce '3D' remporte le Grand Prix du Festival national de théâtre de la jeunesse Mohammed El Jem

La pièce "3D" de la Troupe Najoum Al Khachaba (région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima) a remporté le Grand Prix de la 5e édition du Festival national de théâtre de la jeunesse Mohammed El Jem (Prix Mohammed El Jem) clôturée, dimanche, à Rabat.

Le Prix de la meilleure mise en scène, décerné lors de ce festival organisé par l'Association des Amis du théâtre Mohammed El Jem en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a été attribué à Amine Boujmil pour sa pièce "Muthanna" de la Troupe Teatro Mogador.

De son côté, Douaa Hakkoumi a remporté le Prix de la meilleure écriture dramatique pour sa pièce "Domino" (Troupe Teatro Minia), tandis que le Prix de la meilleure décoration a été décerné à Salma Allali pour sa pièce "Bidaya 02" (Troupe du Laboratoire de recherche dramatique du Rif).

Dans la catégorie interprétation (homme et femme), Mohamed El Manouar a été récompensé pour son rôle dans la pièce "Domino" et Nasma El Kasmi pour son rôle dans la pièce "Roméo et Juliette après la mort" (Association des arts et de la mode).

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Le Prix de l'espoir a été remis à Abdellah Cherif pour son rôle dans la pièce "Le Fil" (Troupe Ego Family) et à Hiba Hannas pour son rôle dans la pièce "Zéro" (Troupe Sihr Al Maouaheb).

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste Mohamed El Jem a estimé que le festival a atteint sa pleine maturité et continue de réaliser ses objectifs de développement des talents issus du théâtre scolaire et du théâtre jeunesse.

Pour l'artiste, le festival a également permis de découvrir de jeunes talents prometteurs et inexploités issus de différentes régions du Royaume, alors que l'association vise à former une nouvelle génération d'artistes maîtrisant le langage théâtral et donner à cet événement une reconnaissance internationale.

De son côté, Noureddine Zioual, membre du jury, metteur en scène et professeur d'interprétation à l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC), a noté que cette édition a été marquée par des spectacles empreints d'un engagement artistique remarquable et d'une grande capacité à aborder des questions fondamentales qui font écho aux préoccupations des jeunes et des citoyens en général.

De même, il a salué le succès du Festival et le rôle essentiel du théâtre, en tant qu'effort collectif, dans la formation du caractère des jeunes et le développement de leurs compétences.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation (06-10 mai) vise à révéler une nouvelle génération de créateurs et à promouvoir la professionnalisation du théâtre national afin de les hisser aux standards des grandes troupes internationales.