Maroc: A Paris, 'Diaspora Ciné-Talk' rassemble la jeunesse marocaine autour du cinéma et de l'identité

Dans une ambiance mêlant échanges, création et diversité culturelle, la première édition de Diaspora Ciné-Talk s'est tenue, dimanche à Paris, à l'initiative de Génération Diaspora, réunissant de jeunes Marocains venus de plusieurs régions de France autour du cinéma, du dialogue et des enjeux liés à la communauté marocaine en France.

Ce premier "Diaspora Ciné-Talk", dédié à une projection-débat du film "Mon Oriental", s'est tenu en présence de l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail, ainsi que de nombreuses figures du monde du cinéma et de la culture.

Réalisé par Khalid et Jawad Zaouche, "Mon Oriental" est un film documentaire qui retrace un voyage personnel chargé d'émotion et de souvenirs d'enfance dans la région de l'Oriental, d'Oujda à Saïdia en passant par Cap de l'Eau, Tafoughalt et Figuig.

A travers des images et des témoignages authentiques, les deux réalisateurs interrogent la mémoire, les racines et le lien au pays natal, célébrant la richesse culturelle et humaine de cette région.

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"Dans Mon Oriental, j'entraîne le spectateur dans un voyage sensoriel et vibrant au coeur de l'Oriental, cette terre qui a vu naître ma famille", a confié à la MAP Khalid Zaouche, ajoutant qu'il s'agit pour lui d'un "retour aux sources, une quête d'identité où mon regard croise la voix de mes ancêtres".

Mon Oriental, a-t-il expliqué, esquisse le visage d'une terre et la mémoire de ceux qui l'ont façonnée.

"Porté par les confidences, les rencontres et les éclats de vie qui rythment le film, ce projet dépasse pour moi le simple documentaire", a relevé le jeune cinéaste, estimant qu'il s'agit d'une traversée émotionnelle, d'un retour à la source où s'entremêlent les voix d'une famille et celles d'un territoire.

"Mon Oriental, c'est mon hommage aux racines, à l'humanité des liens et à la transmission d'une mémoire vivante, d'une génération à l'autre", a-t-il ajouté.

De son côté, le président de l'Association "Génération Diaspora", Hamid Lafredi, a souligné que bien plus qu'une association, "Génération Diaspora" est une communauté qui a une vision et la conviction que la diaspora est une richesse, pour le Maroc comme pour la France.

"Nous pouvons créer des ponts entre les cultures, entre les parcours, entre les générations", a-t-il soutenu, faisant remarquer qu'il s'agit d'une nouvelle génération qui ne veut plus choisir entre deux identités, qui construit, qui crée et qui s'engage.

Et c'est à travers ce Diaspora Ciné-Talk que cette génération ambitionne de raconter ses histoires, son parcours et ses réalités, a-t-il dit.

"Génération Diaspora" est une association au service de la jeunesse marocaine en France. Elle oeuvre à contribuer à une insertion harmonieuse des jeunes dans la société française, tout en faisant rayonner le Maroc, ses valeurs et ses talents.

Bouillon

CCM

Le Centre cinématographique marocain (CCM) affirme que l'exécution de production cinématographique pour le compte de tiers est exercée exclusivement par les titulaires de l'agrément.

Dans un communiqué, le CCM porte à la connaissance des porteurs de projets, marocains et étrangers, souhaitant bénéficier de prestations d'exécution de production sur le territoire national, que l'activité d'exécution de production cinématographique nationale est exercée exclusivement par les titulaires de l'agrément national d'exécution de production.

L'activité d'exécution de production cinématographique étrangère est, elle aussi, exercée exclusivement par les titulaires de l'agrément international d'exécution de production.

Ces deux agréments sont délivrés par le CCM au profit des sociétés de production cinématographique titulaires d'une autorisation d'exercice de l'activité de production, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le CCM demeure par ailleurs à la disposition des porteurs de projets marocains et étrangers pour fournir toute information utile, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel, conclut le communiqué.