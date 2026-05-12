Maroc: André Azoulay - Le Royaume, leader mondial de la culture du vivre-ensemble

Le Maroc est un pays leader à l'échelle mondiale dans la matérialisation et la consécration des valeurs du vivre-ensemble, a souligné, samedi à Rabat, André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi.

Dans un contexte global marqué par le dépérissement des valeurs humaines, la fracture et la prédominance des crises, le Maroc s'impose plus que jamais, au niveau international, dans le domaine de la consécration du vivre-ensemble, a relevé M. Azoulay lors d'une conférence intitulée "Le Maroc et le génie du vivre-ensemble", organisée dans le cadre de la 31ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL).

Le modèle sociétal du Maroc en matière de coexistence demeure "idéal et vivant", a-t-il assuré, notant que chaque citoyen marocain est aujourd'hui "garant, porteur et défenseur" de l'héritage civilisationnel et humain ancestral du Royaume.

Le conseiller de SM le Roi a aussi abordé le concept de "Tamaghrabit" dans sa profondeur historique, en tant qu'esprit civilisationnel qui ne souffre aucune amnésie et dont les racines remontent à des millénaires, appelant à mettre la lumière sur ce concept qui constitue un modèle à offrir au monde, et qui fait du Maroc "la boussole que le monde a perdue".

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M. Azoulay a, en outre, évoqué l'héritage du voyageur marocain Ibn Battouta, célébré lors de cette édition du SIEL, indiquant qu'il s'agit d'une personnalité dotée d'une vision pionnière dans le dialogue entre les cultures et le respect de la diversité.

De son côté, l'ambassadeur du Vatican au Maroc, Mgr Alfred Xuereb, a souligné que le Maroc s'illustre comme un modèle de coexistence religieuse, sous la conduite d'Amir Al Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que le Royaume consacre sa position de passerelle entre les civilisations, comme en témoigne son engagement en faveur de causes d'une importance universelle, comme la consolidation de la paix et le respect des droits de l'Homme et de la diversité religieuse.

Il a également mis en avant la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Saint-Siège, notant que le caractère officiel apposé à ces relations est basé sur des liens historiques et un respect mutuel datant de plusieurs siècles.

Dans ce sens, M. Xuereb a indiqué que le Maroc et l'Eglise catholique entretiennent des relations très anciennes, bien antérieures à la diplomatie moderne, ajoutant que cette entente historique mutuelle de longue durée a offert une plateforme permanente de dialogue et de coopération.

Pour sa part, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi, a dit que le modèle de vivre-ensemble du Royaume est basé sur un fondement solide, à savoir la "sagesse", soit la capacité à jauger les choses et à entreprendre les initiatives nécessaires en temps et lieu opportuns, tout en veillant à bien les doser.

Il a également insisté sur le rôle central que joue l'institution d'Imarat Al Mouminine dans l'orientation de l'ensemble des composantes de la société avec efficacité, rationalité et habilité, ajoutant que ce leadership éclairé est le garant de la continuité du génie marocain dans la gestion de la diversité et la construction de la confiance.

D'autre part, M. Abbadi s'est arrêté sur les grands défis auxquels le monde fait face aujourd'hui, notamment l'enjeu environnemental et l'addiction au confort, soulignant la nécessité de faire preuve de sagesse en vue de traiter ces défis modernes, y compris à travers l'interaction avec les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle.