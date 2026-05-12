Maroc: Clôture de la 31ème édition du Salon international de l'édition et du livre

Le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) a clôturé sa 31e édition, dimanche à l'espace OLM-Souissi à Rabat, offrant aux passionnés de culture et au grand public un riche programme d'événements littéraires et intellectuels et une vaste collection de publications nationales, arabes et internationales.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition qui a coïncidé avec le choix de Rabat par l'UNESCO comme Capitale mondiale du livre 2026, a enregistré une participation record avec 61 pays et 891 exposants.

Le Salon a été marqué par l'exposition de plus de 130.000 titres et de plus de 3 millions d'exemplaires, couvrant les différentes formes de création et de savoir, selon les données publiées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Avec la France comme invitée d'honneur, cette 31e édition du SIEL a proposé un programme culturel riche comprenant plus de 204 activités, avec la participation d'environ 720 intervenants parmi les penseurs et créateurs, qui ont débattu des enjeux de la lecture et des évolutions des industries culturelles et créatives.

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Placée sous le thème "Ibn Battouta et le récit du voyage", cette édition s'est distinguée par l'organisation de conférences spéciales consacrées à ce genre littéraire en hommage à ce grand voyageur, avec la présentation de documents et de manuscrits rares dévoilés pour la première fois, des expositions autour de cette personnalité universelle ainsi qu'une plateforme interactive permettant aux visiteurs une rencontre virtuelle avec Ibn Battouta, accompagnée de dessins, de cartes, d'installations artistiques, de sculptures contemporaines et d'une sélection de documentaires sur les plus grands voyages de l'Histoire.

Le programme culturel de cette 31e édition, organisée du 1er au 10 mai 2026, a été marqué par la contribution d'un bon nombre de chercheurs et d'écrivains marocains et étrangers et la participation de centaines d'intervenants, à travers plusieurs colloques et conférences thématiques, soirées poétiques, rencontres directes, présentations de nouvelles publications. Plusieurs hommages ont également été rendus à des figures littéraires marocaines ayant marqué de leurs empreintes l'Histoire depuis le 9e siècle.

Les enfants ne sont pas en reste, l'Espace "Le Petit Prince", oeuvre universelle d'Antoine de Saint-Exupéry, proposant une programmation immersive dédiée au jeune public, pensée comme une invitation au voyage, à la découverte et à l'imaginaire.

Portée par l'attractivité internationale déjà établie du Salon, cette édition a fait de Rabat-Ville Lumière, Capitale marocaine de la culture, une destination mondiale privilégiée du livre et de la pensée en accueillant des acteurs du secteur, des intellectuels et des créateurs issus de divers horizons pour partager une expérience humaine où se conjuguent construction de soi et connaissance de l'autre.