Angola: Le programme Kwenda bénéficiera à plus de sept mille familles à Luacano et Lago Dilolo

12 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cazombo ( — Sept mille cent seize ménages des municipalités de Luacano et Lago Dilolo, dans la province de Moxico Leste, bénéficieront ce mois-ci du programme de renforcement de la protection sociale « Kwenda ».

Selon un communiqué de presse de l'Institut de développement local (FAS), transmis ce mardi à l'ANGOP, un montant de 469 656 000 kwanzas est disponible pour les transferts sociaux.

Le communiqué précise que la cérémonie de lancement des transferts sociaux aura lieu le 23 mai dans la municipalité de Luacano.

D'après le document, les plus de sept mille familles vulnérables ont été inscrites afin de déterminer leur situation sociale.

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Grâce à ces transferts, poursuit le communiqué, le gouvernement, par l'intermédiaire du FAS, entend répondre aux besoins socio-économiques des familles en situation de vulnérabilité sociale dans les deux municipalités.

Il s'agira du deuxième versement, le premier ayant été effectué lorsque Luacano et Lago Dilolo appartenaient à la province de Moxico, avant la division politico-administrative qui a permis la création du Moxico Leste.

Kwenda est l'un des principaux instruments de protection sociale du gouvernement angolais. Lancé en 2020, il vise à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement local durable grâce à des transferts monétaires, l'inclusion financière et le renforcement des réseaux communautaires.

Lire l'article original sur ANGOP.

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