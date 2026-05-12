Angola: Le bâtonnier plaide pour une meilleure reconnaissance de la profession infirmière

Luanda — Le président de l'Association des infirmières et infirmiers d'Angola, Eduardo Elambo Caiangulo, a plaidé mardi à Luanda pour un recrutement accru d'infirmières et infirmiers, des primes plus importantes pour les professionnels de la santé exerçant dans les zones reculées et des programmes de formation continue afin de renforcer les compétences de la profession.

Dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmier, qui se célèbre ce mardi, il a estimé que le renforcement du système national de santé repose sur la valorisation de la profession infirmière et de son travail de surveillance, de rétablissement et de prise en charge continue des patients.

Par ailleurs, le bâtonnier a reconnu les progrès accomplis ces dernières années dans le secteur de la santé, notamment en matière de construction de nouvelles infrastructures hospitalières et de formation du personnel.

Malgré ces progrès, Eduardo Caiangulo s'est dit préoccupé par la pénurie d'infirmiers dans les hôpitaux et centres médicaux du pays, soulignant que cette situation compromet la qualité des soins prodigués à la population, en particulier dans les zones rurales et reculées.

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Selon lui, bien que l'organisation supervise actuellement plus de 150 000 infirmiers et infirmières inscrits et autorisés à exercer, leur nombre au sein du Système unifié de santé (SUS) reste largement insuffisant pour répondre aux besoins du pays.

Eduardo Caiangulo a expliqué que le plan de développement des ressources humaines du ministère de la Santé prévoyait que, d'ici 2025, le pays pourrait compter plus de 90 000 infirmiers et infirmières dans le secteur de la santé.

« À l'heure actuelle, nous n'atteignons que 50 % du nombre recommandé, ce qui révèle une pénurie criante de professionnels », a-t-il déclaré.

Il a plaidé pour la création d'environnements de travail plus sûrs et plus équitables, capables de garantir une plus grande autonomie et un meilleur leadership aux infirmiers et infirmières.

Il a réaffirmé l'engagement de l'organisation à poursuivre son plaidoyer pour de meilleures conditions de travail et un investissement accru dans le secteur, afin de garantir des services de santé plus efficaces et plus humains à la population angolaise.

L'événement s'est conclu par un hommage aux professionnels décédés en service, notamment aux infirmiers victimes de l'accident de la route survenu en mars dernier lors d'un déplacement dans les provinces de Huíla et Cuando.

L'Angola compte actuellement 50 564 infirmiers et aides-soignants, soit plus de la moitié des effectifs du Service national de santé.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, les infirmiers et aides-soignants représentent environ 52,5 % du personnel du secteur de la santé et assurent les soins essentiels dans les hôpitaux, les centres et les postes médicaux, avec une priorité accordée aux soins primaires.

La Journée internationale de l'infirmier est célébrée sous le thème « Des infirmiers autonomisés sauvent des vies ».