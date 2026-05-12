Maroc: Coopération Maroc-Chine - Les atouts du Royaume exposés aux investisseurs à Pékin

L'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, a présenté, dimanche à Pékin, les atouts du Royaume et les perspectives du partenariat économique multisectoriel sino-marocain, lors d'une rencontre tenue dans le cadre du Festival maroco-chinois de la culture et des sports organisé samedi et dimanche.

Prenant la parole devant un parterre de journalistes et d'opérateurs économiques chinois, M. El Ansari a mis en lumière la profondeur et le dynamisme des relations sino-marocaines, soulignant que la Chine constitue depuis plusieurs années le troisième partenaire commercial du Royaume à l'échelle mondiale, avec un volume d'échanges de plus de 10 milliards de dollars, mais aussi son premier partenaire économique dans la zone Asie-Océanie.

Il a souligné que les liens sino-marocains, dont les racines remontent aux voyages d'Ibn Battouta en Chine et du navigateur Wang Dayuan au Maroc au 14ème siècle, reposent sur des bases solides et institutionnalisées depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1958 jusqu'à la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016, durant laquelle a été signée la déclaration instituant le Partenariat stratégique liant les deux pays.

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Cette dynamique s'est confirmée en septembre 2025 par la signature d'un mémorandum d'entente instaurant un dialogue stratégique entre les deux ministères des Affaires étrangères, puis en décembre 2025 par la tenue de la septième session de la Commission mixte de coopération économique, commerciale et technique Maroc-Chine, a-t-il rappelé.

L'ambassadeur a mis en avant les performances économiques du Royaume ainsi que les atouts et encouragements sectoriels offerts aux investisseurs chinois, citant en particulier le secteur automobile, qui consacre le Maroc comme premier producteur et exportateur du continent africain avec des exportations atteignant 14,1 milliards de dollars en 2024 et une capacité installée d'un million de véhicules, ainsi que le secteur aéronautique qui place le Royaume au cinquième rang mondial des destinations les plus attractives pour l'investissement direct étranger dans ce domaine, rapporte la MAP.

Les potentialités dans d'autres secteurs d'activité tels que le textile, l'agriculture et le numérique ont également été exposées.

M. El Ansari a, en outre, relevé que le stock total des investissements directs étrangers au Maroc a atteint 61,5 milliards de dollars en 2024, avec des perspectives de croissance annuelle moyenne supérieure à 20% sur la période 2025-2028, portées notamment par les grands chantiers liés à la Coupe du monde de football 2030.

Evoquant la présence économique chinoise au Maroc, l'ambassadeur a indiqué qu'une centaine d'entreprises chinoises opèrent désormais dans le Royaume dans des secteurs aussi stratégiques que l'industrie automobile, les technologies avancées et les énergies renouvelables.

Il a, par ailleurs, souligné l'essor remarquable des liens humains entre les deux pays, illustré par la progression soutenue du nombre d'étudiants marocains en Chine qui avoisine les 16.000 pour l'année universitaire 2025-2026, ainsi que par l'afflux croissant de touristes chinois au Maroc, dont le nombre a atteint 200.000 visiteurs en 2025 grâce notamment à l'exemption de visa en vigueur depuis 2016 et aux liaisons aériennes directes entre Casablanca et les villes de Pékin et Shanghai.

Le Festival maroco-chinois de la culture et des sports a été organisé par l'ambassade du Royaume en partenariat avec un prestigieux centre sportif multidisciplinaire de Pékin et en collaboration avec la représentation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en Chine et le conseil d'affaires Maroc-Chine relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Tenu à l'occasion du dixième anniversaire de la visite de SM le Roi en Chine et de la signature de la Déclaration instituant le Partenariat stratégique entre les deux pays le 11 mai 2016, cet événement a déployé un programme varié mêlant compétitions sportives, exposition des produits du terroir marocain à fort potentiel sur le marché chinois, rencontres d'affaires assorties de sessions de réseautage avec des entreprises chinoises, animations issues du folklore national et défilé de haute couture célébrant l'art du caftan.