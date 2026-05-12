Maroc: PortNet réunit les acteurs du commerce extérieur à Casablanca pour la 10e édition des Rencontres du digital

La 10ème édition des Rencontres du digital se tiendra mercredi à Casablanca, à l'initiative de PortNet S.A., guichet unique national des procédures du commerce extérieur, en marge du Logismed, le Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée.

Placée sous le thème "Connecter les territoires au commerce mondial : le guichet unique comme catalyseur de l'écosystème du commerce extérieur intelligent", cette édition réunira des experts nationaux et internationaux, des responsables institutionnels ainsi que des professionnels du commerce extérieur et de la logistique, indique un communiqué de PortNet.

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation digitale et la recomposition des chaînes de valeur mondiales, les dispositifs du guichet unique constituent aujourd'hui des leviers essentiels de simplification, de performance et de compétitivité. Ils favorisent l'interopérabilité des systèmes, la fluidité des procédures et une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés, rapporte la MAP.

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Cette 10ème édition des Rencontres du digital by PortNet mettra en lumière le rôle structurant des écosystèmes numériques dans le développement du commerce extérieur et le renforcement de la connectivité des territoires. Les échanges porteront notamment sur la gouvernance des données, l'intégration des systèmes d'information, l'interconnexion des plateformes et les modèles de coopération nécessaires à la construction d'un commerce extérieur plus intelligent, plus agile et plus résilient.

A travers cet événement, PortNet S.A. réaffirme son engagement en faveur d'un commerce extérieur digitalisé, intégré et durable, au service de la compétitivité du Royaume et de son positionnement en tant que hub logistique et commercial régional.