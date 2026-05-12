Maroc: Port de Mehdia - Baisse de 34% des débarquements de pêche à fin mars

12 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Les quantités de produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au niveau du port de Mehdia ont affiché une baisse de 34% à fin mars dernier, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées à fin mars 2026 ont atteint 1.254 tonnes (T), contre 1.903 T au cours de la même période de l'année écoulée, précise l'Office dans son rapport relatif aux statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

La valeur marchande de ces captures a chuté de 76 % pour s'établir à 9,26 millions de dirhams (MDH), contre environ 39,22 MDH à fin mars 2025, ajoute la même source.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont reculé de 24%, soit 1.234 T pour une valeur estimée à 8,3 MDH, contre 1.619 T/ 11,69 MDH à fin mars 2025.

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Par ailleurs, les captures de poisson blanc ont progressé de 3%, totalisant 6 T pour une valeur de 250.000 DH, contre plus de 264.000 MDH en glissement annuel (-5%).

Concernant les céphalopodes, les quantités débarquées ont accusé une importante baisse de 98% à 5 T pour des recettes de 273.000 DH (-99%), tandis que les débarquements des crustacés ont marqué une hausse de 54% à 9 T, générant des revenus de plus de 427.000 MDH (+36%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 89.895 T à fin mars dernier, en baisse de 34% par rapport à la même période de l'année précédente.

En valeur, ces débarquements ont reculé de 3% à plus de 3,11 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 3,21 MMDH en glissement annuel.

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