Maroc: A Kelâat M'gouna, le Carnaval des roses met à l'honneur traditions et patrimoine

La ville de Kelâat M'gouna a vibré, samedi, au rythme du traditionnel Carnaval des roses, événement phare de la 61ème édition du Salon international de la rose à parfum.

Dans une ambiance festive et haute en couleur, habitants et visiteurs ont afflué en masse vers les principales artères de la ville pour célébrer la rose à parfum (rose damascena), emblème culturel et socio-économique de la vallée des roses.

Ainsi, l'avenue Mohammed V s'est muée en une grande scène à ciel ouvert où véhicules ornés de milliers de roses, troupes folkloriques, groupes musicaux et défilés en costumes traditionnels ont offert un spectacle mêlant patrimoine, créativité et traditions locales.

La nouvelle Miss Rose 2026, Fatima Baouji, accompagnée de ses deux dauphines, Khadija Ouhmid et Aziza Boudaoud, a conduit le cortège floral sous les applaudissements du public, incarnant ainsi la beauté, l'élégance et l'identité culturelle de la région.

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Selon Mohamed El Asri, du comité d'organisation du Salon international de la rose à parfum, le carnaval, l'un des moments phares de chaque édition, met en valeur la richesse et la diversité culturelle et artistique de la région.

Il s'agit aussi, a-t-il dit, d'une occasion de rendre hommage aux artisans et artistes peintres de la région à travers la présentation de leurs créations et oeuvres dans un cadre empreint de festivité et de convivialité.

Tenue sous le thème " La filière de la rose à parfum au coeur du développement durable des zones oasiennes", la 61ème édition du Salon international de la rose à parfum au Maroc constitue une plateforme de référence pour la promotion de la filière, en réunissant producteurs, coopératives, opérateurs économiques et acteurs institutionnels.

Cet évènement met en valeur la richesse et la diversité des produits dérivés de la rose, notamment les huiles essentielles, les produits cosmétiques et les produits du terroir, tout en offrant des espaces d'exposition, d'échanges professionnels et de valorisation des savoir-faire locaux.

Le Salon international de la rose à parfum au Maroc, est organisé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en coordination avec la province de Tinghir, et en partenariat avec un ensemble d'acteurs locaux, régionaux ainsi que des partenaires internationaux.