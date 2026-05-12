Angola: Le pays compte plus de 50 000 infirmiers

Luanda — L'Angola compte actuellement 50 564 infirmières et aides-soignants, des professionnelles qui représentent plus de la moitié des effectifs du Service national de santé et jouent un rôle fondamental dans la prise en charge médicale de la population.

Ces données ont été publiées ce mardi par le ministère de la Santé (Minsa) à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmier, célébrée le même jour (12 mai), sous le slogan « Des infirmiers compétentes sauvent des vies ».

Dans un message faisant référence à cette journée, le Minsa souligne que les infirmiers sont « le pilier central et le cœur » du système de santé angolais, insistant sur l'importance de cette profession pour le renforcement des services de santé dans le pays.

Selon le communiqué, les infirmiers et aides-soignants représentent environ 52,5 % des effectifs du secteur de la santé, assurant des soins essentiels dans les hôpitaux, les centres et les postes médicaux, avec une présence plus marquée en soins primaires.

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Il souligne que la profession infirmière joue un rôle déterminant dans la promotion de la santé, la prévention des maladies, l'assistance aux patients et la réadaptation, garantissant ainsi une plus grande proximité et une meilleure continuité des soins aux communautés.

Il met également en avant les investissements réalisés par l'Exécutif dans la formation académique et technico-professionnelle des infirmiers, ainsi que dans la modernisation des infrastructures de santé à travers le pays.

Selon le document, la construction de nouvelles unités hospitalières dotées de technologies modernes exige des professionnels toujours plus qualifiés, capables de relever les défis du secteur.

Par ailleurs, il souligne également l'approbation du cadre juridique relatif aux stages d'infirmiers et l'investissement continu dans la formation spécialisée, tant en Angola qu'à l'étranger, dans le cadre de la stratégie de valorisation du capital humain.

Ces initiatives, poursuit-il, sont conformes au Plan national de développement 2023-2027, à la Stratégie Angola 2050 et aux engagements internationaux liés aux Objectifs de développement durable.

Il estime que le renforcement des soins infirmiers exige une mise à jour continue des connaissances et un perfectionnement technico-scientifique, facteurs essentiels pour garantir des réponses efficaces aux urgences de santé publique, la surveillance épidémiologique et la maîtrise des risques sanitaires.

Dans le message diffusé à Luanda, un hommage a été rendu aux infirmiers et aux aides-soignants pour leur contribution quotidienne à la population angolaise.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à chaque infirmier et aide-soignant qui transforme l'investissement de l'État en santé, développement et prospérité pour l'Angola », conclut le document.