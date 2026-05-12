Angola: Le pays renforce sa formation infirmière spécialisée

Luanda — Un programme de formation technique destiné aux internes en soins infirmiers spécialisés des hôpitaux de référence du pays, visant à renforcer les formations spécialisées en soins infirmiers en Angola, a été lancé lundi à Luanda, en présence de spécialistes du Portugal, du Brésil et du Nigéria.

Cette initiative stratégique du ministère de la Santé vise à améliorer la qualité de la formation continue des professionnels de santé angolais, selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP.

Le communiqué souligne que cette rencontre a marqué le lancement effectif des activités théoriques et pratiques des formations spécialisées, qui bénéficient désormais du soutien de spécialistes de ces pays, l'accent étant mis sur les échanges scientifiques, universitaires et techniques entre l'Angola et les principales institutions internationales.

Le programme intègre également des mécanismes rigoureux de contrôle académique, d'audit technique et d'évaluation internationale, sous la supervision de la Banque mondiale et d'entités partenaires internationales.

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Ainsi, des spécialistes étrangers seront répartis dans différents services hospitaliers et centres de formation à Luanda, Benguela, Huambo, Cabinda, Huíla et dans d'autres provinces, grâce à une opération logistique coordonnée entre le ministère de la Santé, les gouvernorats provinciaux et les partenaires du projet.

Outre la formation technique, le programme prévoit des échanges culturels, scientifiques et universitaires entre l'Angola et des institutions internationales de premier plan, afin de former une nouvelle génération d'infirmiers spécialisés, capables de relever les défis du système national de santé.

Avec des milliers de stagiaires inscrits à divers cours de spécialisation, ce projet représente l'une des plus importantes initiatives de formation infirmière avancée jamais mises en oeuvre en Angola.

Il a été noté que les autorités sanitaires espèrent que le renforcement du personnel enseignant international accélérera la consolidation des compétences cliniques, pédagogiques et scientifiques, contribuant ainsi directement à l'amélioration de la qualité des services hospitaliers et de l'aide apportée à la population angolaise.

Selon le document, lors de la session technique, les experts ont présenté le panorama actuel des spécialisations en cours, les modèles pédagogiques adoptés et les défis opérationnels liés au développement de la formation infirmière spécialisée dans les différentes provinces du pays.

Les cours débutent officiellement cette semaine en format hybride, combinant enseignement à face à face et à distance avec des activités pratiques hospitalières.

Ce format permet aux étudiants de différentes provinces de suivre simultanément le programme enseigné à Luanda grâce à des plateformes de vidéoconférence.