Angola: Un expert juridique dénonce les violations de la vie privée des patients dans les environnements numériques

Lubango ( — L'expert juridique Henriques Ernesto a dénoncé, lundi, les violations fréquentes de la vie privée des patients par les professionnels de santé en Angola, notamment dans les environnements numériques.

S'exprimant en marge d'une conférence scientifique sur le thème « Bioéthique, dignité humaine et recherche scientifique », organisée dans le cadre du 17e anniversaire de l'Université Mandume, il a souligné, parmi les cas les plus fréquents, la divulgation d'informations concernant un patient sans son consentement, et a insisté sur la nécessité d'une plus grande rigueur éthique et juridique en la matière.

Lors de sa présentation intitulée « Le conflit entre le droit au respect de la vie privée du patient et l'intérêt public dans la gestion des données de santé dans les environnements numériques », l'universitaire a expliqué qu'il est indispensable de débattre avec la communauté universitaire des limites entre les droits fondamentaux, le droit au respect de la vie privée et l'intérêt public à divulguer certaines informations médicales.

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Selon l'expert, le droit au respect de la vie privée du patient est garanti par la Constitution de la République, le Code civil et des instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits des peuples.

À son avis, dans la relation médecin-patient, lorsque le professionnel de santé a accès à des informations personnelles du patient, il est tenu au secret professionnel.

« Nous recevons fréquemment des informations et des mises en demeure concernant des données divulguées lors de consultations ou de traitements médicaux, qui devraient rester sous la responsabilité exclusive des services hospitaliers ou des professionnels de santé », a-t-il déploré.

Quant aux résultats attendus de la conférence, Henriques Ernesto a indiqué que la rencontre vise à sensibiliser davantage les juristes, les médecins et les chercheurs aux limites éthiques et juridiques de l'exercice de leurs activités professionnelles.