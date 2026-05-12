Angola: Le Japon soutient la résilience climatique et la sécurité alimentaire à Huíla

Quipungo ( — Le gouvernement japonais a réaffirmé lundi, dans la municipalité de Quipungo (province de Huíla), son engagement à poursuivre son soutien aux projets de résilience climatique et de développement agricole dans la région, dans le cadre de sa coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

Cette assurance a été donnée par l'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, lors d'une visite de onze systèmes d'approvisionnement en eau et d'écoles de terrain financés par le gouvernement japonais dans cette municipalité, située à 120 kilomètres à l'est de Lubango.

À cette occasion, le diplomate a souligné que l'eau est indispensable à la vie de la population et que, par conséquent, le Japon est heureux de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés de Huíla.

Selon l'ambassadeur, les infrastructures réhabilitées grâce au financement japonais revêtent une importance particulière, coïncidant avec le 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon, établies en 1976.

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« Nous souhaitons renforcer davantage les liens entre les peuples japonais et angolais, car l'amitié est primordiale », a-t-il déclaré.

Le représentant de l'ambassadeur a également souligné que les projets mis en œuvre visent à améliorer la production agricole, à garantir une meilleure sécurité alimentaire et à offrir aux enfants de meilleures perspectives d'éducation et d'avenir.

De son côté, le directeur provincial de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de Huíla, Pedro Conde, a remercié le gouvernement japonais pour son soutien à divers projets sociaux et agricoles dans la province.

Il a expliqué que le programme a permis de financer des écoles pratiques qui ont bénéficié à 308 familles, avec une production prévue d'environ 572 tonnes de produits agricoles variés pour la saison en cours.

D'après lui, ces initiatives ont introduit de nouvelles technologies et variétés agricoles, contribuant à une évolution des mentalités des producteurs et à une augmentation de la productivité.

Pedro Conde a également souligné la réhabilitation de 11 systèmes d'approvisionnement en eau dans différentes localités, appelant les communautés à préserver les infrastructures mises à la disposition de la population.

Il a assuré que grâce à la mise en œuvre du projet social correspondant, les familles ont désormais accès à l'eau potable pour la consommation domestique, l'hygiène et le fonctionnement des écoles et des centres de santé, contribuant ainsi à la réduction des maladies.

Le diplomate a toutefois suggéré la nécessité d'un soutien supplémentaire, notamment en matière de tracteurs, de pompes à eau, de petits barrages, de moyens de transport et de machines de transformation des céréales, afin de renforcer la production et d'améliorer les conditions de vie des familles rurales.

Le diplomate japonais effectue une mission de terrain ce mardi dans la municipalité de Chibia.