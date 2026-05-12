Sénégal: La dette au coeur des échanges entre Bassirou Diomaye Faye et la directrice générale du FMI

Le président sénégalais Bassirou Diomaye a rencontré, mardi, à Nairobi, en marge du Sommet "Africa Foward", Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI avec laquelle il a évoqué la situation de la dette du Sénégal et la recherche d'une solution à cette question.

Selon la présidence sénégalaise, "la situation de la dette du Sénégal et la recherche d'une solution (étaient) au coeur de l'entretien entre le et Kristalina Georgieva", la Directrice générale du FMI, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture du Sommet "Africa Foward" en présence d'une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement.

La même source a assuré que le chef de l'Etat porte "personnellement" ce dossier "au plus haut niveau, en quête de la meilleure issue pour le pays".

Le Sénégal est en discussion avec le FMI pour la conclusion d'un nouvel accord après la découverte d'une dette cachée par le régime précédent et la suspension du précédent par l'institution de Bretton Woods.

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Le sommet intitulé "Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance" est une initiative des gouvernements français et kenyan.

La rencontre se tient près de dix après le discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou où il prônait un partenariat renouvelé avec les pays africains, censé jeter les bases d'une approche partenariale, gagnant-gagnant, inclusive, avec de nombreux acteurs dont le secteur privé, la société civile, le monde de la culture et du sport.

Le sommet Africa Forward "s'inscrit dans le renouvellement des relations entre la France et les pays africains, fondées sur des partenariats mutuellement avantageux", indiquaient la France et le Kenyan dans un communiqué conjoint.

La rencontre qui se tient au Kenyatta International Convention Centre (KICC) vise à "trouver des solutions s'appuyant sur les actions des gouvernements et des organisations internationales, du secteur privé, des jeunes entrepreneurs et de la société civile pour répondre aux problématiques d'intérêt commun pour la France et les pays africains".

La première journée a été plus ouverte aux acteurs non étatiques avec la participation du secteur privé, le monde de la culture, le secteur sportif.

La plénière d'ouverture a été suivie d'un échange avec une coalition d'acteurs économiques, environ une quarantaine, de PDG, africains et français.

Le sommet abordera la réforme de l'architecture financière internationale, la transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, la connectivité, l'intelligence artificielle, l'agriculture durable et la santé.

Les questions de formation et d'emploi des jeunes, de souveraineté et de compétitivité seront au coeur des discussions. Le sommet évoquera également les enjeux de paix et de sécurité en soutien des médiations africaines et des actions de l'Union Africaine.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward viendront nourrir la préparation du sommet du G7, que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin.