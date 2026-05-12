Sénégal: L'UASZ dotée d'un Living Lab pour booster l'innovation technologique en Casamance

Le Fonds de Développement du Service universel des Télécommunications (FDSUT) a inauguré mardi, à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), un laboratoire vivant (living Lab), destiné à promouvoir l'innovation, la création de solutions numériques et l'accompagnement des communautés locales dans plusieurs secteurs prioritaires du développement économique et social de cette partie sud du Sénégal.

Cette infrastructure "symbolise une vision d'un territoire innovant, inclusif et tourné vers l'avenir", a estimé la coordonnatrice du FDSUT, Ndèye Fatou Blondin Ndiaye lors de la cérémonie de présentation de cette infrastructure, en présence d'autorités administratives et territoriales, des universitaires, ainsi des acteurs du secteur privé et de la société civile.

Cet écosystème ambitionne également de mettre en relation les idées, la recherche et les réalités sur le terrain, a-t-elle souligné.

Mme Ndiaye a aussi insisté sur le rôle des citoyens dans la conception des solutions numériques, en ce sens que l'innovation "naît de la collaboration entre les communautés, les jeunes, les chercheurs, les entreprises et les collectivités".

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La coordonnatrice du FDSUT appelle toutefois à une "appropriation responsable" des technologies numériques par les populations bénéficiaires.

De son point de vue, la technologie doit être "au service de l'homme" et non un outil de domination, plaidant pour un internet à "visage humain".

Ndèye Fatou Blondin Ndiaye indique par ailleurs que la démocratisation de l'accès à internet doit s'accompagner d'une "sensibilisation accrue" sur les usages afin d'en faire un "levier de transformation économique et sociale".

Le recteur de l'UASZ, Alassane Diédhiou, a présenté le Living Lab comme "un écosystème d'innovation sociale" en mesure de favoriser la collaboration entre chercheurs, étudiants, entrepreneurs et citoyens autour de solutions concrètes adaptées aux besoins des populations.

Selon lui, cet espace permettra de renforcer les liens entre formation académique, recherche appliquée et innovation territoriale.

Venu représenter le gouverneur de la région, l'adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb, a estimé que cette initiative constitue "un nouveau cap" dans l'ambition de créer de la valeur à travers des solutions numériques conçues au niveau territorial.

Entre autres perspectives, il a évoqué le développement d'applications mobiles dédiées à l'agriculture et de services numériques de santé destinés à davantage rapprocher les populations rurales des structures médicales.

L'autorité administrative a également appelé les jeunes développeurs, enseignants et autres entrepreneurs à s'approprier cet espace d'innovation.