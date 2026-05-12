Sénégal: Seize villages de Tambacounda ciblés par un projet d'électrification de MCA-Sénégal

Quelque seize villages de la région de Tambacounda (est) vont bénéficier d'un projet d'électrification financé à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA par le Millenium challenge account Sénégal II (MCA- Sénégal II), a annoncé mardi, El Hadji Mbaye Gueye, son directeur chargé des réformes.

"La Région de Tambacounda a reçu des investissements majeurs dans le cadre de l'amélioration de la qualité du réseau électrique et la continuité des services. Grâce au Programme d'électricité, à travers le Projet Accès, plus de 16 villages seront électrifiés pour un investissement de 1,7 milliards de francs CFA", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait dans le cadre de la deuxième étape de la campagne nationale de communication sur la régulation de l'énergie organisée à Tambacounda du 12 au 13 par la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE).

"La CRSE pour vous servir mieux, plus et partout ", est le thème de cette activité présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, en présence de plusieurs autorités locales de la région.

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Selon El Hadji Mbaye Gueye, 377 km de lignes électriques seront installées dans les régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou, permettant le raccordement de périmètres de culture de bananes à Tambacounda.

En marge de cette rencontre, le directeur du Projet Réforme MCA Sénégal II a rappelé la stratégie du gouvernement du Sénégal d'orienter le second Compact vers la modernisation et le renforcement du secteur de l'électricité.

"À travers le Senegal Power Compact, fruit de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis Unis d'Amérique, MCA-Sénégal II soutient la mise en place de réformes structurantes visant à améliorer la gouvernance du secteur de l'électricité et à renforcer les institutions pour un investissement total de plus de 26 milliards de FCFA sur une période 5 ans dont 6 milliards pour le renforcement de la nouvelle CRSE", a-t-il expliqué.

Créé le 7 janvier 2020, le Millenium challenge account Sénégal II (MCA- Sénégal II) est chargé de la mise en oeuvre du Senegal Power Compact, un accord entre les gouvernements du Sénégal et des Etats Unis d'Amérique, à travers le Millenium Challenge Corporation.

Le Senegal Power Compact a pour sa part l'objectif de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté.