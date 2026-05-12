Afrique: A Nairobi, Emmanuel Macron appelle l'Afrique et la France à 'regarder devant'

Le président Emmanuel Macron a dit mardi à Nairobi sa conviction que le continent africain et la France devaient "regarder devant" pour la paix et la prospérité, deux défis qu'ils partagent.

"La conviction que je voudrais partager avec vous, c'est que l'agenda que le continent africain et la France doivent avoir, celui auquel en tout cas je crois, n'est en aucun cas de regarder en arrière, ni à gauche ni à droite ( ...) mais de regarder en effet devant", a déclaré M. Macron.

S'exprimant à l'ouverture du Sommet "Africa Foward" devant une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, le président français a rappelé s'être "efforcé de faire depuis dix ans, de bâtir une relation qui regarde avec lucidité le passé".

Il s'agit d'une relation qui "regarde avec courage le présent", restitue des oeuvres d'art, réinvente la relation monétaire et économique, investit dans le sport, dans les industries culturelles et créatives, dans le co-investissement avec le continent.

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Selon lui, la relation entre l'Afrique et la France, "'(...) telle que nous la mettons en oeuvre, est fondée en effet sur la lucidité, le courage, le respect et une volonté d'avoir au fond un agenda partagé".

Pour Emmanuel Macron, les défis de l'Afrique et de l'Europe sont les mêmes.

"Nous voulons la paix, la prospérité, la souveraineté. L'Europe s'est battue pour cela. Elle a construit, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne pour avoir d'abord la paix, puis un marché commun pour avoir la prospérité", a-t-il dit, estimant que "'c'est exactement le même défi qu'a l'Afrique".

"L'Afrique veut la paix, la prospérité, l'indépendance. Le partenariat que nous voulons pour ce Sommet Africa Forward, le partenariat auquel je crois entre l'Afrique et l'Europe, c'est un partenariat au service de la paix, de la prospérité et de cette indépendance, de cette autonomie stratégique", a souligné le chef de l'Etat français.

C'est ce qui permettra, selon lui, de "rebâtir ensemble un ordre multilatéral qui est tellement bousculé, qui nous fragilise, dont les dérives nous touchent, d'ailleurs, les uns et les autres, et, au fond, d'être une source d'avenir pour chacun".

"La paix passera, je le crois très profondément, par l'unité du continent africain (...). Il n'y a pas plusieurs Afriques et souvent, on a voulu nous séparer sur cela. Il y a un seul continent qui doit être respecté comme tel et porter cet agenda", a soutenu Macron.

Ce qui suppose, pour la France "d'être aux côtés de vous pour être mieux représentés dans les instances financières, mais également onusiennes", a déclaré Macron, insistant sur le fait que son pays "défend cet agenda d'une Afrique présente au Conseil de sécurité des Nations Unies".

Emmanuel Macron a ensuite parlé de prospérité, soulignant que le "logiciel" de l'aide "est passé".

Il a invité à entrer dans la logique "du co-investissement", "investir dans le capital humain, les talents et cette jeunesse".

Le président français a également appelé à "bâtir une économie formelle", martelant que "la grande difficulté de l'Afrique, c'est d'avoir une trop grande partie de son économie qui reste dans l'informel et ne permet pas à des classes moyennes d'émerger et d'avancer".

Selon lui, l'agenda européen a "'pour intérêt" de voir l'Afrique "réussir sur le plan de la prospérité et de la souveraineté". "C'est le même que le nôtre. Si vous réussissez sur la souveraineté en matière d'intelligence artificielle, d'agriculture ou d'industrie, vous nous aidez à réussir (...), a-t-il dit.

Pour réussir, la France et l'Afrique ont mobilisé les secteurs privés dans le cadre d'un forum d'affaires organisé à Nairobi.

Il s'agit d'une "grande première" qui a permis de 23 milliards d'euros d'investissements privés, d'investissements d'entreprises, de fonds d'investissement du secteur totalement privé en Afrique, a salué Emmanuel Macron.

"Ces 23 milliards d'investissements, ce sont 14 milliards d'investissements des entreprises françaises dans les pays africains et neuf milliards d'investissements des entreprises et business leaders africains sur le continent", a-t-il précisé.