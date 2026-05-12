Sénégal: Bakel - Le corps d'un homme victime de noyade retrouvé sur la partie mauritanienne des rives du fleuve Sénégal

Bakel — Le corps du jeune Issa Troaré, porté disparu alors qu'il se baignait dimanche soir avec des amis dans le fleuve Sénégal, à hauteur de Grimpalé, un quartier de Bakel (nord), a été retrouvé mardi dans la partie mauritanienne des rives du fleuve, a appris l'APS d'un membre de sa famille.

"C'est aujourd'hui qu'on a retrouvé le corps d'Issa Traoré. Il s'était noyé dimanche dans l'après-midi", a confirmé à l'APS, Mito Traoré, jeune frère du défunt lors d'un entretien téléphonique.

Il fait savoir que le corps en état de décomposition avancé a été retrouvé sur la rive gauche du fleuve, en territoire mauritanien à la suite des recherches entamées depuis dimanche par la 63e compagnie d'incendies et de secours de Bakel.

Le défunt âgé d'une trentaine d'années était parti au fleuve pour se baigner avant que ses amis ne remarquent son absence au moment de quitter les lieux, a rappelé Mito Traoré.

"Actuellement le corps a échoué au niveau de la Mauritanie, nous sommes en train de voir la possibilité de ramener le corps à Bakel ou à défaut l'inhumer là-bas", a-t-il indiqué.