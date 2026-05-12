Afrique: CAN U17 - Top départ au Maroc, mercredi

Dakar — La Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans s'ouvre mercredi au Maroc, par deux duels et un derby nord-africain.

La phase finale va se dérouler du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc.

Le coup d'envoi de la CAN U17 est prévu mercredi à 13h GMT avec deux duels opposant d'une part l'Egypte à l'Éthiopie (poule A) ,et d'autre part, la Côte d'Ivoire au Cameroun (poule B).

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Le détenteur du trophée, le Maroc, va lancer sa compétition en affrontant la Tunisie dans le derby du nord, au stade Moulay El Hassan pour le compte de la poule A.

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans va entrer en compétition le 14 mai à 16h GMT contre l'Afrique du Sud. Les Lions vont ensuite affronter le Ghana le 17 mai, puis l'Algérie le 20 mai.

Champion en 2023, le Sénégal est la tête d'affiche du Groupe D qu'il partage avec l'Afrique du Sud, médaillée d'argent en 2015, l'Algérie et le Ghana, double champion (1995 et 1999).

Finaliste de la dernière édition, le Mali figure dans le groupe C avec les sélections d'Afrique australe (Angola et Mozambique) et celle de la Tanzanie, représentante de l'Afrique de l'Est. Le Mali a déjà remporté la compétition en 2015 et 2017.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale décrocheront automatiquement leur billet pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026, prévue au Qatar plus tard dans l'année. Les équipes classées troisièmes de leur groupe disputeront, quant à elles, deux matches de barrage pour déterminer les deux dernières qualifiées.

Au total, dix nations africaines représenteront une nouvelle fois le continent lors de la phase finale mondiale.

-Voici les poules de la CAN U17:

Groupe A : Maroc, Tunisie, Égypte, Éthiopie

Groupe B : Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, RD Congo

Groupe C : Mali, Angola, Tanzanie, Mozambique

Groupe D : Sénégal, Afrique du Sud, Algérie, Ghana

-Voici le programme de la première journée de la CAN U17 :

- Mercredi :

-Groupe A : Egypte- Ethiopie(13h) et Maroc-Tunisie(19h)

-- Groupe B : Côte d'Ivoire-Cameroun (13h) et Ouganda-RD Congo(16h)

-Jeudi :

-- Groupe C : Mali-Angola (13h) et Tanzanie- Mozambique (16h)

-- Groupe D : Sénégal- Afrique du Sud (13h) et Algérie-Ghana(16h)