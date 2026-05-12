Sénégal: Ligue - Derbys et matchs chocs au menu de la 27e journée

Dakar — Les derbys devant mettre aux prises l'Union sportive de Ouakam à l'US Gorée, l'AS Pikine au Jaraaf de Dakar et le choc entre AJEL, le leader et Guédiawaye FC constituent les attractions de la 27e journée de Ligue 1.

A quatre journées de la fin du Championnat de Ligue 1, la bataille pour le titre va s'intensifier entre AJEL, Teungueth FC (TFC) et l'US Gorée les trois équipes au podium du championnat.

Le leader, AJEL, (45 points) va essayer de renouer avec la victoire en accueillant Guédiawaye FC .

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Les Rufisquois n'ont plus enregistré de succès depuis quatre journées. Ils avaient été tenu en échec par Teungheth FC, l'autre équipe rufisquoise classée deuxième du championnat.

A domicile, AJEL va vouloir à tout prix renverser la machine pour garder son fauteuil jusqu'à la fin et décrocher son premier titre.

En face, Guédiawaye FC va jouer à fond ce match. Les Crabes, 13e au classement, veulent sortir de la zone rouge pour assurer leur maintien dans l'élite.

Le dauphin d'AJEL, Teungueth FC (44 points ) se déplace à Thiès pour défier le cinquième Wallydaan(39 points).

En déplacement périlleux, TFC joue gros. En cas de faux pas, les Rufisquois risquent de voir leurs ambitions de reconquête du titre s'éloigner.

Au stade Lat Dior, Wallydaan va de son côté essayer de faire un bon résultat pour s'approcher du podium.

Après avoir raté l'occasion de s'emparer du fauteuil, l'US Gorée va affronter USO dans le derby dakarois de la journée. Les insulaires vont s'opposer aux Ouakamois, difficiles à manoeuvrer. Le derby s'annonce épique pour les deux formations.

La 27e journée va également mettre aux prises l'AS Pikine au Jaraaf dans le classique du championnat sénégalais.

Malgré la situation au classement des, situées en milieu de tableau, la confrontation va garder sans doute être âprement discutée.

- Voici le programme de la 27e journée de Ligue 1 :

- Mercredi :

Génération foot - AS Cambèrène

AJEL- Guédiawaye FC

AS Pikine - Jaraaf

Wallydaan- TFC

SONACOS-Casa sports

USO-Gorée

HLM- Linguère

Dakar Sacré coeur - Stade de Mbour