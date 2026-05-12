Afrique: Coupe du monde - La France dévoile la liste de ses joueurs, jeudi (Médias)

Dakar — Didier Deschamps, l'entraineur de l'équipe nationale de la France, premier adversaire du Sénégal à la Coupe du monde, va publier jeudi sa liste des joueurs français sélectionné pour le tournoi prévu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, rapporte la presse française.

"L'entraineur des vice-champions du monde, Didier Deschamps, va rendre publique, ce jeudi, sa liste pour la Coupe du monde 2026", écrit RMC.

Les sélectionneurs des équipes nationales devant participer au prochain Mondial ont jusqu'au 1er juin pour dévoiler leur liste. Les listes élargies ont été déposées lundi auprès de la FIFA.

Pape Thiaw, le sélectionneur national du Sénégal, n'a pas encore annoncé la date de publication de la liste des Lions.

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Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer sa quatrième participation en Coupe du monde.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak, vainqueur du barrage contre la Bolivie.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie sur un "but en or".

Dans le cadre de la préparation du Mondial nord-américain, l'équipe nationale du Sénégal va disputer un match amical face à l'Arabie saoudite le 9 juin 2026, au Toyota Field, à San Antonio (Etats-Unis), trois jours avant le coup d'envoi de la compétition.

La Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.