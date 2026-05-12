Sénégal: Saraya - La mairie de Khossanto étrenne un nouveau bâtiment

Kédougou — La commune de Khossanto a officiellement réceptionné le nouveau bâtiment de la mairie construit dans le cadre du partenariat avec Sabodala Gold Opérations (SGO), a constaté l'APS.

"Le coût global est estimé à 62 millions de FCFA. L'édifice moderne comprend plusieurs commodités dont des bureaux administratifs, des équipements, des forages avec adduction d'eau, un hangar pour garage en cours, et bientôt un mur de clôture dont les travaux sont prévus pour un montant de près de 30 millions de FCFA", a déclaré lundi, Mamady Cissokho, maire de la commune de Khossanto.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de réception de ce bâtiment R+1, en présence de ses adjoints, des conseillers municipaux et du directeur de la Performance sociale de Sabodala Gold Opérations, Abdoulaye Drame.

Cette cérémonie a été marquée aussi par une importante mobilisation des populations locales, venues découvrir cette nouvelle infrastructure administrative.

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L'élu local a expliqué que cette infrastructure marque un tournant majeur dans l'amélioration des conditions de travail de l'administration municipale et de la qualité des services offerts aux populations.

"Nous exprimons notre joie pour ce bijou réalisé par la SGO à travers une collaboration franche. Nous avons voulu concevoir une infrastructure de qualité et aujourd'hui le résultat est là", a-t-il dit, saluant le partenariat avec l'entreprise minière Sabodala Gold Opérations.

"Une entreprise responsable, respectueuse de ses engagements environnementaux. Et une grande partie des réalisations de la commune a été rendue possible grâce à l'accompagnement de la SGO", a ajouté le maire.

Mamady Cissokho a rappelé que l'ancien bâtiment du Conseil rural ne permettait plus aux élus locaux de travailler dans de conditions bonnes et adéquates.

"Nous n'avions pas de bureaux pendant des années. Nous travaillions dans des conditions difficiles. Pour mieux servir la population, il faut être dans de bonnes conditions", a-t-il dit, en parlant notamment de son équipe municipale.

Au-delà du bâtiment, cette réalisation traduit une vision de modernisation de l'administration locale et de renforcement de la gouvernance territoriale, selon le maire de Khossanto.

Mamady Cissokho, maire de la commune de Khossanto Le projet a été inscrit dans le Plan annuel d'investissement (PAI) de la commune avant d'être soumis à la SGO, principal partenaire de la municipalité, a-t-il poursuivi.

Le directeur de la Performance sociale de SGO, Abdoulaye Dramé; a exprimé sa satisfaction quant à l'aboutissement du projet, soulignant que la priorité de l'entreprise minière reste la satisfaction des communautés à travers des investissements utiles et durables.

"Cette réalisation est aussi le fruit du leadership du maire de Khossanto qui, dès le début de son mandat, avait identifié la nécessité de doter la commune d'un siège moderne capable de répondre aux besoins des populations", a-t-il salué.

Abdoulaye Dramé a fait savoir que conformément à la convention minière, la mine de Sabodala investit chaque année 0,5 % de ses revenus net dans les communautés locales à travers des secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé et les infrastructures.

Abdoulaye Drame, directeur de la Performance sociale de Sabodala Gold Opérations "Le plus grand investissement de la SGO, ce n'est pas seulement l'argent injecté dans les communautés, mais c'est surtout la confiance créée avec les populations, le respect des communautés et de l'environnement", a-t-il soutenu.

Il a réaffirmé l'engagement de Sabodala à poursuivre sa disponibilité et son accompagnement auprès de la commune de Khossanto.

Les femmes, notables et représentants des jeunes, ayant pris la parole lors de la cérémonie, ont unanimement salué cet investissement qu'ils considèrent comme un levier important de développement en vue d'améliorer les conditions de travail de l'administration municipale et du service rendu aux citoyens.