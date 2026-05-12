Sénégal: Décès de Bassek Ba Kodhio - Germain Coly regrette la perte d'un grand homme de culture

Dakar — Le directeur de la cinématographie du Sénégal, Germain Coly, a salué la mémoire du cinéaste camerounais, Bassek Ba Konhio, décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 69 ans, estimant que l'Afrique avait perdu un grand homme de culture.

"L'Afrique perd un grand homme de culture, car Bassek Ba Kobhio n'a pas été que cinéaste, c'était un producteur, un écrivain, un scénariste. Il était très actif dans toutes ces facettes", a-t-il déclaré à l'APS lors d'un entretien téléphonique.

Germain Coly salue l'engagement du réalisateur camerounais qui, laisse-t-il entendre, "a tenu à donner au cinéma africain une plateforme pour son expression en Afrique centrale" à travers son festival Ecrans noirs qui célèbre cette année sa 29ème édition.

"C'est triste de perdre un digne fils du continent", a-t-il souligné estimant que le défunt a toujours su rassembler les Africains au tour de Ecrans noirs, un festival où le Sénégal a toujours été présent, selon le directeur de la cinématographie.

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"Ses amis cinéastes sénégalais, Mansour Sora Wade, Ardiouma Soma du Burkina Faso ancien délégué général du Fespaco et tous les autres sont toujours présents à Ecrans noirs pour discuter de cinéma et travailler à la transmission de tout ce qui concerne le cinéma africain", a témoigné Germain Coly.