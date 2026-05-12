Cameroun: Décès du cinéaste Bassek Ba Kobhio, délégué général du festival Ecrans noirs du pays

Dakar — Le cinéaste camerounais, Bassek Ba Kobhio, délégué général du festival "Ecrans noirs" de Yaoundé, est décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d'une maladie, à l'âge de 69 ans, a appris l'APS de Cinépress, l'Association des critiques de cinéma du Cameroun.

Figure majeure du cinéma africain, le réalisateur, producteur et écrivain Bassek Ba Kobhio était notamment connu pour avoir fondé le festival Ecrans noirs en 1997, devenu l'un des plus grands rendez-vous du 7e art en Afrique centrale.

Le Sénégal a été pays invité d'honneur à ce festival en 2023 et le doyen Ousmane Sembene y avait été honoré pour le centième anniversaire de sa naissance.

Réalisateur des films comme "Sango Malo", "Le Silence de la forêt" entre autres, Bassek Ba Kobhio avait consacré sa vie et sa carrière à la promotion du cinéma africain et à la formation des jeunes talents du continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage culturel camerounais et africain", a réagi Cinépress.

Pour le réalisateur sénégalais Nicolas Sawalo Cissé, "sa disparition est une grande perte pour le Cameroun, le Sénégal et l'Afrique tout entière".

"Le Cameroun pleure, le Sénégal pleure et l'Afrique aussi pleure", a-t-il déclaré à l'APS lors d'un entretien téléphonique.

Sawalo Cissé a connu Bassek Ba Kobhio lorsqu'il a sélectionné son film "Mbeubess, le terreau de l'espoir" en 2015, l'année où il a reçu l'écran d'or du meilleur film.

Il estime que les films du défunt réalisateur camerounais sont axés sur la vie de l'humanité, sur l'homme à l'image de son long métrage "Le silence de la forêt", "un film culte" réalisé en 2003 et qui relate la vie des pygmées, un peuple à l'origine de l'humanité. Selon lui, le disparu avait mis en met en exergue "un peuple en danger".

"l'Afrique, le monde du cinéma perd un grand homme", a-t-il lancé au bout du fil.

Le festival international du cinéma africain de Khourigba au Maroc avait prévu de lui rendre hommage "pour son engagement dans le développement et le rayonnement du cinéma africain à l'échelle continentale et internationale" lors de sa 26ème édition prévue du 30 mai au 6 juin prochain.