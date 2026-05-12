Afrique de l'Ouest: La cour de justice de la CEDEAO organise la tenue d'une mission de sensibilisation et d'une audience hors siège en Guinée

La Cour de justice de la Communauté, CEDEAO va mener une mission de sensibilisation et une audience hors siège à Conakry, en Guinée, du 13 au 18 mai 2026. Ces programmes s'inscrivent dans son engagement continu à améliorer l'accès à la justice, à renforcer l'engagement des parties prenantes et à promouvoir la sensibilisation à son mandat au sein des États membres de la CEDEAO.

La Mission de sensibilisation, prévue pour le 13 et le 14 mai 2026, vise à sensibiliser les citoyens et les parties prenantes au rôle, à la compétence, aux procédures et à l'accessibilité de la Cour. Les activités comprendront des engagements avec les parties prenantes, des séances techniques, des débats interactifs, un forum pour les avocats et les étudiants en droit, ainsi qu'un dialogue judiciaire entre les juges de la Cour de la CEDEAO et les juges de la magistrature guinéenne.

Le programme de sensibilisation et de communication se conclura par une clinique d'aide juridique proposant des sessions d'information personnalisées et ouverte au public. Les participants attendus proviendront d'institutions gouvernementales, de la justice, de la profession juridique, du monde universitaire, des organisations de la société civile, des médias et du grand public.

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À la suite du programme de sensibilisation, la Cour tiendra des audiences hors siège du 15 au 18 mai 2026. Les audiences seront hybrides - en présentiel et virtuelles, au cours desquelles 16 décisions, comprenant 14 arrêts et 2 ADD, seront rendues, et 8 affaires seront entendues.

Ces activités visent à rapprocher la Cour des citoyens de la Communauté, à améliorer la compréhension des mécanismes de justice régionaux, à renforcer la coopération avec les institutions nationales et à promouvoir l'État de droit ainsi que la protection des droits de l'homme.

La Cour de justice de la Communauté, CEDEAO, reste engagée à garantir que les citoyens de la région aient un meilleur accès à la justice et une meilleure prise de conscience du rôle de la Cour dans la promotion de la responsabilité, de la transparence et de l'intégration juridique en Afrique de l'Ouest.

Pour de plus ample information, veuillez visiter le Site Internet de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO au www.courtecowas.org ou contacter les chargés de l'information aux contacts ci-dessous: