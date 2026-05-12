Guinée: Boké - Sortie conjointe du parquet et des forces de sécurité après les violences survenues à Kolaboui

12 Mai 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

La ville de Kolaboui a connu une nuit particulièrement agitée ce 10 mai 2026. À l'origine des troubles: un accident mortel de la circulation survenu à Babadia aux alentours de 23 heures.

Selon les informations fournies par le parquet, la gendarmerie et la police de Boké, le véhicule impliqué était conduit par Mamadou Moustapha Diallo, un juriste installé dans la localité. Le conducteur aurait quitté les lieux après l'accident, suscitant une forte indignation au sein des habitants.

Sous le coup de la colère, plusieurs individus ont pris pour cible la brigade territoriale de gendarmerie de Kolaboui. Des dégâts matériels importants ont été constatés, notamment l'incendie de motos et la destruction partielle des locaux ainsi que du mobilier de bureau.

Les violences ont également entraîné l'installation de barricades dans plusieurs secteurs de la zone, perturbant momentanément la circulation et les activités.

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Les forces de sécurité venues de Boké et de Kamsar sont intervenues pour reprendre le contrôle de la situation. À ce stade, vingt-six personnes ont été interpellées et sont auditionnées par les services d'enquête.

Les autorités judiciaires rappellent que les faits reprochés concernent notamment la participation à un attroupement, les troubles à l'ordre public, les destructions de biens ainsi que l'homicide involontaire lié à l'accident de circulation.

Dans leur déclaration conjointe, le parquet et les forces de défense et de sécurité ont exprimé leur compassion envers la famille endeuillée et appelé la population à privilégier le calme afin de permettre le bon déroulement des enquêtes.

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