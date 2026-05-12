communiqué de presse

Le Bureau politique du Front Démocratique de Guinée, élargi aux candidats du parti ainsi qu'aux structures de base, s'est réuni ce lundi 11 mai en assemblée extraordinaire au siège du parti afin d'examiner l'évolution de la situation électorale consécutive à l'annonce du retrait du FRONDEG du processus électoral.

Au cours des échanges, les candidats du parti ont officiellement sollicité du Bureau politique une reconsidération de cette décision, à la suite du rétablissement des candidatures du FRONDEG dans certaines circonscriptions.

Le FRONDEG rappelle que le rejet de plusieurs de ses candidatures constituait l'un des principaux griefs ayant motivé son retrait du processus électoral. Le rétablissement des candidatures du Parti, à ce stade, dans les communes de Gbessia, Tombolia, Matam et Matoto à Conakry, ainsi qu'à Kintinian (Siguiri) et Tamita (Boffa), constitue une évolution significative de nature à favoriser un climat plus apaisé et davantage conforme aux exigences d'équité.

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Le parti prend également acte de l'avis consultatif rendu par la Cour suprême sur la portée juridique du retrait des candidatures d'un parti politique ainsi que du communiqué de la Direction Générale des Élections (DGE), qui réaffirme l'importance du respect des principes de légalité, d'équité et de transparence, indispensables à des élections crédibles et apaisées, confortant ainsi la démarche du FRONDEG et la légitimité de sa participation.

Le FRONDEG salue par ailleurs les nombreux appels au dialogue, à l'apaisement et à la poursuite de la participation du parti au processus électoral, lancés par les Partis alliés, des acteurs de la société civile, des Institutions de la République ainsi que de plusieurs sages et personnalités nationales. Ces démarches ont largement contribué à décrisper le climat et à créer les conditions favorables à un retour du parti dans le processus électoral.

Au regard de l'ensemble de ces évolutions, ainsi que de la volonté exprimée par les candidats et les structures du parti, le FRONDEG décide de reconsidérer son retrait et de poursuivre sa participation au processus électoral.

Le FRONDEG réaffirme toutefois sa vigilance quant à la nécessité de garantir des élections transparentes, crédibles, équitables et respectueuses des principes démocratiques.

Le parti remercie l'ensemble de ses militants, sympathisants, candidats, alliés et partenaires pour leur mobilisation, leur sens des responsabilités et leur attachement aux idéaux démocratiques.