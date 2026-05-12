Guinée: Musique - Ibro Gnamet annonce son grand retour avec un double concert en novembre

12 Mai 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Après plusieurs années d'absence, Ibro Gnamet fait son retour sur la scène musicale guinéenne. Longtemps discrète depuis son mariage, l'artiste revient avec de nouvelles ambitions et un projet inédit qui suscite déjà l'attention de ses fans.

Fille de Ibro Diabaté, la chanteuse avait considérablement ralenti ses activités artistiques ces dernières années. Mais depuis trois mois, elle a officiellement relancé sa carrière avec la sortie d'un nouveau single, marquant ainsi le début de son comeback.

Ce retour prendra une dimension particulière en novembre prochain avec l'organisation de deux grands concerts qui accompagneront la sortie de son nouvel album intitulé Femme Silencieuse. Pour l'instant, très peu d'informations ont été dévoilées sur ce projet, entretenant le mystère autour du contenu de l'opus.

Les rendez-vous sont déjà connus: l'artiste se produira le 13 novembre 2026 au Lounge 224 de Lambanyi avant un second spectacle prévu le 14 novembre au Stade Petit Sory.

Surnommée « la luxueuse », Ibro Gnamet entend reconquérir son public et reprendre pleinement sa place sur la scène musicale nationale.

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