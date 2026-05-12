Congo-Kinshasa: FECOFA - Véron Mosengo-Omba dévoile un programme de refondation du football congolais

Le candidat unique à la tête de la Fédération congolaise de Football Association (FECOFA), Véron Mosengo-Omba a présenté, lundi 11 mai 2026 à Kinshasa, les grandes lignes de son projet de gouvernance, axé sur la refondation du football congolais et la restauration de la crédibilité de l'instance dirigeante.

Ancien secrétaire général de la Confédération africaine de Football (CAF), il promet une réforme profonde destinée à relancer un secteur fragilisé par des crises récurrentes de gouvernance.

Une réforme articulée autour de 11 axes

Le programme du candidat repose sur onze piliers majeurs, notamment la bonne gouvernance, la stabilité des compétitions, le développement des infrastructures, la professionnalisation du football féminin et la formation des jeunes.

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L'objectif selon lui, est bâtir un modèle durable, capable de repositionner le football congolais sur des bases solides, tant sur le plan sportif qu'administratif.

Parmi ses priorités, la reconstruction du football de base dans les 26 provinces occupe une place centrale. Ce volet met l'accent sur la détection précoce des talents, la formation des encadreurs et la structuration des initiatives locales.

Le projet prévoit notamment la mise en place d'un réseau national de détection, l'égalité des chances pour les jeunes, ainsi que le développement d'infrastructures adaptées à la pratique du football.

Face aux critiques l'accusant de bénéficier de soutiens extérieurs, Véron Mosengo-Omba a rejeté ces allégations, les qualifiant de « fantasmes ».

« Ceux qui m'attaquent ont peur de la gouvernance », a-t-il déclaré, tout en assurant que le processus électoral reste transparent et conforme aux règles, sans interférence de la FIFA ou de la CAF.

Une ambition de rupture

Le candidat dit vouloir rompre avec « les pratiques du passé » et instaurer une gestion moderne, rigoureuse et transparente au sein de la FECOFA.

Il mise sur une réforme globale du système pour redonner confiance aux acteurs du football et relancer durablement la discipline en République démocratique du Congo.