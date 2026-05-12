Congo-Kinshasa: Bangui et Kinshasa signent un accord sécuritaire contre les groupes armés transfrontaliers

La République démocratique du Congo et la République centrafricaine ont signé, lundi 11 mai à Bangui, un accord de coopération sécuritaire destiné à renforcer la lutte contre les groupes armés opérant le long de leur frontière commune.

Cet accord vise notamment la neutralisation des rebelles de la de l'Armée de résistance du Seigneur, (LRA) ainsi que de certains groupes d'éleveurs armés Mbororo, accusés d'alimenter l'insécurité dans les zones frontalières.

L'accord a été signé par les ministres de la Défense Guy Kabombo Muadiamvita pour la RDC et par Rameaux Claude Bireau pour la RCA, au terme de quarante-huit heures de travaux réunissant des experts des deux États.

Un centre conjoint pour le partage des renseignements

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Dans le cadre de cette coopération, Kinshasa et Bangui ont convenu de mettre en place un centre de coordination conjoint chargé de faciliter l'échange d'informations en temps réel sur les mouvements des groupes armés actifs dans la région.

Les deux pays entendent également renforcer la surveillance des zones frontalières afin de limiter les incursions armées et les violences récurrentes qui affectent les populations locales depuis plusieurs années.

Relance de la commission mixte bilatérale

L'accord prévoit aussi la redynamisation de la commission mixte bilatérale entre la RDC et la RCA. Cette structure devra notamment travailler sur les différends fonciers et la clarification de la délimitation physique de la frontière commune.

Les autorités des deux pays espèrent ainsi prévenir les tensions locales liées aux mouvements des populations et à l'occupation des espaces frontaliers.

Le ministre congolais de la Défense a salué un accord qui, selon lui, dépasse le simple cadre administratif et reflète une volonté commune de faire face aux défis sécuritaires régionaux.