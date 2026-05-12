Ile Maurice: Construire en évitant les erreurs du MMM

12 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le Fron Militan Progresis (FMP) poursuit son implantation à travers le pays après son congrès fondateur du samedi 9 mai à la municipalité de Vacoas-Phoenix. Ce rassemblement, avait marqué le lancement officiel du nouveau mouvement politique ainsi que la présentation de son logo. Depuis, plusieurs rencontres régionales ont été organisées dans différentes circonscriptions, notamment aux numéros 10, 13, 14, 16, 17, 18 et 19. Ces réunions ont principalement été axées sur la construction du parti, sa structure interne et son orientation idéologique.

Dans la régionale du numéro 10, tenue le lundi 4 mai avec la participation d'une cinquantaine de personnes, les discussions ont porté sur la rupture avec le Mouvement militant mauricien (MMM), la création du FMP et l'organisation du congrès fondateur.

Les militants ont également débattu du choix des couleurs et du symbole du parti, tout en réfléchissant à une structure capable d'éviter les dérives reprochées à l'ancien MMM. La question des «revenants», soit d'anciens militants souhaitant rejoindre le mouvement, a également alimenté les échanges. Plusieurs participants ont insisté sur la nécessité de préserver les principes fondateurs et l'identité idéologique du nouveau parti.

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Du côté de la régionale numéro 17, tenue le 23 avril avec une quinzaine d'anciens militants MMM, les discussions se sont concentrées sur «un retour aux sources idéologiques».

Les participants ont évoqué les dix principes fondateurs présentés par Paul Bérenger et plaidé pour une structure plus proche des quartiers et de la population. Selon plusieurs intervenants, le FMP ne souhaite pas reproduire le système de branches utilisé autrefois au MMM. L'objectif affiché est de bâtir une organisation plus dynamique, axée sur la proximité avec les citoyens et la participation active des militants sur le terrain.

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