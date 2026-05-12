Ile Maurice: A la Silver Bank, Rs 500 millions émanant des fonds publics toujours en suspens

Le député de la majorité Roshan Jhummun a interrogé la Première ministre par intérim, Arianne Navarre-Marie, sur le placement de Rs 3 milliards du COVID-19 Projects Development Fund à la Silver Bank Ltd.

En réponse, Arianne Navarre-Marie a affirmé que ces investissements avaient été réalisés en 2022 et non en 2023. Selon elle, le Projects Development Committee avait placé Rs 500 millions en avril 2022, Rs 500 millions en août 2022 et Rs 2 milliards en septembre 2022 dans cette banque.

Elle a précisé que ces investissements avaient été approuvés par l'ancien ministre des Finances et effectués malgré plusieurs problèmes déjà connus au sein de la Silver Bank. La banque était nouvellement créée après la reprise de Banyan Tree Bank, une institution jugée problématique. Elle a également évoqué une structure d'actionnariat non conforme au Banking Act ainsi que des difficultés à nommer un auditeur externe.

La Première ministre par intérim a aussi critiqué le rôle de supervision de l'ancienne direction de la Banque de Maurice, en affirmant que les investissements avaient été réalisés principalement en raison des rendements élevés proposés.

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Selon elle, Rs 500 millions demeurent toujours impayées et leur récupération totale reste incertaine. La Financial Crimes Commission enquête actuellement sur cette affaire.