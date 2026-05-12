Ile Maurice: Anil Bachoo condamne des actes «inacceptables»

12 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

L'agression du personnel du SAMU à Petite Rivière, alors qu'ils intervenaient à la suite d'un accident de la route, le dimanche 10 mai, suscite une vive indignation. Dans une déclaration ferme, Anil Bachoo, ministre de la Santé a condamné avec la plus grande vigueur ces actes de violence visant des professionnels de santé dans leur mission de porter assistance. C'est ce qu'il a écrit sur sa page Facebook, en cette journée internationale des infirmiers.

Le ministre a rappelé que médecins, infirmiers, ambulanciers et personnels du SAMU interviennent quotidiennement dans des situations complexes, souvent marquées par la détresse, l'urgence et le drame humain. Leur priorité demeure de sauver des vies et de porter secours à la population, dans des conditions parfois extrêmement éprouvantes.

Qualifiant ces agressions d'«inacceptables», il a insisté sur le fait qu'aucune frustration ou colère ne peut justifier des violences envers ceux qui viennent porter secours. Anil Bachoo a également appelé la police à faire toute la lumière sur cet incident et à engager des actions contre les responsables. Il a lancé un appel au sens des responsabilités du public afin de garantir la sécurité et le respect des équipes médicales sur le terrain.

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