Ile Maurice: Manish Rajcoomarsing - «Ouvrir une dynamique plus large autour de l'IA et de la transformation numérique de l'île»

interview

Le 14 mai, Bauen Solutions organise une conférence avec Matthew Griffin, prévisionniste renommé. Manish Rajcoomarsing, le directeur de l'entreprise, explique la démarche.

Qu'est-ce que Bauen Solutions ?

Bauen Solutions est une entreprise qui est spécialisée dans la formation et l'accompagnement. En 2008, j'ai débuté comme tuteur d'étudiants à l'université de Cape Town. De retour à Maurice en 2010, je me suis concentré sur l'organisation de séminaires. Depuis la création de Bauen Solutions en 2020, nous sommes engagés dans l'organisation de conférences avec des intervenants de niveau international.

La conférence avec Matthew Griffin, le 14 mai, s'inscrit dans cette logique et aborde la thématique de l'intelligence artificielle (IA).

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Pourquoi avoir choisi Matthew Griffin spécifiquement, et pourquoi placer l'IA au coeur de cette conférence ?

Nous avons choisi Matthew Griffin pour sa capacité à rendre lisibles et compréhensibles les grandes tendances technologiques et à en expliquer les implications concrètes. En tant que conférencier international, il intervient auprès d'acteurs publics et privés sur les enjeux de transformation et apporte une lecture des évolutions en cours à la fois stratégique, structurée et accessible. Au-delà d'une vision inspirante, il permet aussi aux participants de repartir avec des repères utiles pour anticiper les changements à venir.

Le titre de la conférence est «Reimagining Tomorrow in the Age of AI». Quels sujets Matthew Griffin abordera-t-il ?

Matthew Griffin abordera la diffusion rapide de l'IA générative, des assistants intelligents et des agents autonomes, la transformation des modèles opérationnels à travers l'automatisation, les gains de productivité et l'émergence de nouveaux services, ainsi que les enjeux de gouvernance, de confiance, de cybersécurité et de gestion responsable de la donnée.

Cette conférence vise à aller au-delà des effets d'annonce pour distinguer les usages réellement créateurs de valeur et aider les participants à identifier les domaines où l'IA a déjà un impact tangible. Les applications varient selon les secteurs : automatisation et assistance aux agents dans les télécommunications ; conformité, détection de fraude et gouvernance dans la fintech ; personnalisation et optimisation des opérations dans le tourisme et l'hôtellerie ; planification, contrôle qualité et maintenance prédictive dans l'industrie et la logistique ; modernisation des services et cybersécurité dans le secteur public.

L'événement est-il approuvé par la Mauritius Qualifications Authority (MQA) et éligible à un remboursement de la Human Resource Development Council ?

L'événement est approuvé par la MQA et est éligible au remboursement du Human Resource Development Council. Il cible les dirigeants, responsables IT, digital, ressources humaines et formation, fonctions risque et cybersécurité, décideurs du secteur public, managers, chefs de projet, consultants, profils data, petites et moyennes entreprises et start-up. Ces accréditations visent à rendre la démarche plus accessible et à encourager les organisations à investir dans une réflexion stratégique sur l'IA.

S'agit-il d'une première étape vers d'autres initiatives autour de l'IA et de la transformation numérique ?

Oui, clairement. Cette conférence constitue une première étape. Elle a pour vocation d'ouvrir une dynamique plus large autour de l'IA et de la transformation numérique de l'île. Bauen Solutions souhaite développer des formats plus pratiques et plus ciblés pour les organisations qui veulent passer à l'action. Cela inclura des parcours de formation sur les fondamentaux de l'IA et les bonnes pratiques, entre autres, afin d'accompagner les organisations.