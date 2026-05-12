Ile Maurice: Le SWF renouvelle son engagement au bien-être des gens de la mer

Le Seafarers' Welfare Fund (SWF) a organisé, le 6 mai, une séance de réflexion collective réunissant les membres de son Conseil, de la Mauritius Sailors' Home Society (MSHS) et de l'Apostolat de la Mer. Cette rencontre, attendue depuis plus de quatre ans, a pu se tenir, selon le président du SWF, Patrick Bouquet, grâce au soutien constant et à l'engagement de toutes les parties prenantes. Elle marque une étape importante dans le renforcement de la coordination institutionnelle au service des gens de mer.

La session s'est déroulée en présence de personnalités ecclésiastiques et institutionnelles : Mgr Sténio André, évêque de Maurice et représentant de Mission to Seafarers ; Mgr Jean-Michaël Durhone, évêque de Port-Louis ; le père Jacques Henri David, aumônier de l'Apostolat de la Mer ; et M. David Hugguett, président de la MSHS. Un hommage a été rendu au père David à l'occasion de ses 40 ans de sacerdoce, qui témoignent d'une vie de service dévoué aux gens de la mer.

Le SWF a également exprimé sa profonde reconnaissance aux agents maritimes, représentés par leur président, M. Vick Tahalooa, et leur secrétaire, Mme Vanina Hélène. Leur contribution, prélevée sur chaque navire opérant à Port-Louis, constitue la base financière essentielle permettant au SWF de remplir son mandat statutaire et d'assurer la continuité de ses actions.

Dans cet esprit de responsabilité institutionnelle, le SWF a entrepris une révision complète des critères d'éligibilité aux différents régimes et formes d'assistance destinés aux gens de mer. Plusieurs critères devenus obsolètes ou excessivement restrictifs ont été abrogés, permettant à des marins auparavant exclus de bénéficier pleinement des dispositifs auxquels ils ont droit. Cette réforme, fondée sur l'équité et la dignité, reflète la volonté du SWF de s'adapter aux réalités actuelles du secteur maritime.

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Les nombreuses interventions, questions et propositions formulées au cours de la session ont démontré une volonté partagée de renforcer une collaboration étroite, durable et structurée entre les organisations présentes, dans l'intérêt supérieur des gens de mer. Cette session, qui s'est tenue durant l'Ocean Week organisée par le ministère de tutelle, souligne la vision commune et les efforts coordonnés de toutes les institutions engagées dans le secteur maritime.

Par ailleurs, le président du SWF a réaffirmé sa détermination et celle de son équipe à poursuivre sa mission au service de la communauté maritime en consacrant tous ses efforts au bien-être des marins mauriciens - actifs ou retraités - et des marins étrangers en transit ou en difficulté à Port-Louis ainsi qu'à leurs familles avec respect, solidarité et responsabilité pour le bien-être de tous les gens de mer. Il a ensuite donné rendez-vous le 25 juin 2026 pour la célébration de la Journée des gens de mer, placée cette année sous le thème : «Transporter le commerce mondial. Porter les risques», un rappel de l'importance et de la vulnérabilité des marins dans le commerce international.