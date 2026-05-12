Afrique: L'Éthiopie et ses partenaires de développement discutent de l'adhésion à l'OMC et de la mise en oeuvre de la ZLECA

Addis Ababa — Le ministère des Finances a convoqué aujourd'hui une réunion de haut niveau des chefs d'agence du Groupe des partenaires au développement (DPG) afin d'examiner l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), soulignant ainsi l'engagement croissant du pays en faveur de l'intégration économique mondiale et régionale.

En ouvrant la séance, la ministre d'État Semereta Sewasew a souligné que l'adhésion à l'OMC s'inscrit pleinement dans le cadre du programme gouvernemental de réforme économique « Homegrown Economic Reform Agenda 2 », renforçant ainsi la position de l'Éthiopie dans les négociations commerciales internationales et favorisant son intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a quant à lui insisté sur le fait que l'intégration commerciale constitue une voie stratégique pour atteindre les objectifs nationaux de développement, attirer les investissements directs étrangers et créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse éthiopienne.

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Il a souligné la « dynamique soutenue » du processus d'adhésion à l'OMC, qui est passé d'une phase de 23 ans marquée par une progression lente à un stade avancé, avec pour objectif clair de mener à bien l'adhésion d'ici la fin de l'année 2026.

La réunion a mis en évidence les progrès notables réalisés dans le cadre des efforts d'intégration commerciale à deux volets de l'Éthiopie. Au cours de la seule année écoulée, l'Éthiopie a accompli des progrès remarquables avec l'OMC, en accueillant trois réunions du groupe de travail, qui ont abouti à la 7e réunion décisive à Genève en avril 2024, a-t-on appris.

Les négociations bilatérales ont considérablement avancé, des accords ayant été conclus à ce jour avec neuf des dix-sept membres.

Par ailleurs, il a été noté que l'Éthiopie a officiellement lancé ses exportations dans le cadre de la ZLECA en octobre 2025, ouvrant ainsi des voies commerciales vers le Kenya, la Somalie et l'Afrique du Sud. Cette initiative permet d'accéder à un marché cumulé de plus de 1,4 milliard de personnes, renforçant ainsi le potentiel d'exportation de l'Éthiopie.

En outre, M. Kassahun a indiqué aux partenaires de développement que le gouvernement avait pris des mesures pour renforcer le soutien institutionnel en créant le Bureau de coordination des fonds et des projets (FPCO) au sein de son ministère. Cette unité spécialisée sert de plateforme centralisée pour les initiatives commerciales, favorisant la transparence, la responsabilité et une meilleure coordination du financement des partenaires avec les priorités nationales, a-t-il ajouté.

Il a également appelé les partenaires de développement à collaborer étroitement avec le ministère pour remédier aux contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur privé. Il a réaffirmé l'engagement total du gouvernement à faire avancer l'adhésion à l'OMC et à accélérer la mise en oeuvre effective de l'AfCFTA, selon la page Facebook du ministère des Finances.

Les représentants de la Banque mondiale, de l'Allemagne et de la CNUCED ont salué les progrès réalisés par l'Éthiopie. La Banque mondiale a loué les réformes économiques du pays, l'Allemagne a mis en avant son soutien aux douanes et aux PME, et la CNUCED a souligné les efforts visant à renforcer les capacités de production manufacturière de l'Éthiopie, en particulier dans les secteurs de la transformation agricole et des produits en cuir.