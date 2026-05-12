Ethiopie: Le pays et Chypre entament leurs premières consultations politiques pour renforcer leur coopération

Addis Ababa — L'Éthiopie et Chypre ont exprimé leur volonté d'approfondir leur coopération dans de nombreux secteurs à l'issue de leurs toutes premières consultations politiques bilatérales, qui se sont ouvertes mardi à Addis-Abeba.

Cette réunion, organisée au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a marqué une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, visant à renforcer leurs liens diplomatiques et économiques.

En ouvrant les pourparlers, l'ambassadeur Mulie Tarekegn, directeur général adjoint chargé des affaires européennes et américaines, a déclaré que ces consultations reflétaient un engagement commun à renforcer les liens fondés sur le respect mutuel et l'amitié, ainsi qu'à élargir la coopération tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Il a souligné que les récents échanges de haut niveau, notamment la visite effectuée en 2025 par le ministre chypriote des Affaires étrangères, Constantinos Kombos, avaient contribué à redynamiser les relations entre les deux pays. Il a également mis en avant le soutien de Chypre aux efforts visant à assouplir les restrictions en matière de visas imposées par l'Union européenne à l'Éthiopie.

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En ce qui concerne la coopération économique, il a souligné que, bien que les échanges commerciaux restent limités, les deux pays voient un potentiel inexploité considérable dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, les TIC, l'exploitation minière, le tourisme, l'énergie et la logistique.

Chypre renforce actuellement sa présence en Éthiopie, en particulier dans le secteur pharmaceutique, et les deux parties ont convenu de la nécessité d'accroître les flux commerciaux et d'investissement.

Les discussions ont également mis en évidence des positions communes sur des questions mondiales, notamment le changement climatique, les migrations, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la paix et la sécurité internationales. L'initiative environnementale phare de l'Éthiopie, la « Green Legacy Initiative », et son prochain rôle d'hôte de la COP32 ont été présentés comme des domaines de coopération potentielle.

Du côté chypriote, le chef du département Afrique au ministère des Affaires étrangères, Stelios Makriyiannis, a qualifié ces consultations d'étape importante dans les relations bilatérales, soulignant l'intensification des échanges diplomatiques ces derniers mois, notamment les visites et les réunions de haut niveau à Addis-Abeba.

Il a déclaré que le nouveau cadre de dialogue se concentrera sur la mise en oeuvre des accords existants, en particulier dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur, ainsi que sur l'exploration de nouvelles opportunités en matière d'investissement, de commerce, d'agriculture, de tourisme et d'échanges culturels.

M. Makriyiannis a également souligné l'importance stratégique des relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne ainsi que les progrès en cours en matière d'assouplissement des restrictions en matière de visas, ajoutant que Chypre avait soutenu les efforts visant à lever les mesures de l'Union européenne en matière de visas encore en vigueur à l'égard de l'Éthiopie pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne.

Les deux parties ont souligné que ces consultations marquaient le début d'un partenariat plus structuré et tourné vers l'avenir, fondé sur un engagement commun à approfondir le dialogue politique et à élargir la coopération dans un contexte mondial en mutation.