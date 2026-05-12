Ethiopie: Le pays et la Chine renforcent leur partenariat à toute épreuve alors que les législateurs prônent un resserrement des liens

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Chine ont réaffirmé leur partenariat stratégique en pleine expansion, les hauts responsables des deux pays qualifiant leurs relations de modèle de coopération au développement fiable, fondée sur la confiance mutuelle et une collaboration à long terme.

S'exprimant lors de pourparlers de haut niveau entre la Chambre des représentants du peuple éthiopienne et une délégation en visite de l'Assemblée populaire nationale de Chine, la présidente de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix, Dima Negewo, a déclaré que le partenariat stratégique « en toutes circonstances » entre les deux nations avait fait de l'Éthiopie et de la Chine des alliés fiables en matière de développement.

Depuis qu'elles ont élevé leurs relations diplomatiques au rang de « partenariat stratégique à toute épreuve » en 2023, l'Éthiopie et la Chine n'ont cessé d'étendre leur coopération sur les plans bilatéral, régional et multilatéral, tout en se soutenant mutuellement sur le plan politique.

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M. Dima a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie envers la politique d'une seule Chine et a souligné les avantages dont le pays a tiré dans le cadre de l'initiative chinoise « La Ceinture et la Route », notamment grâce à la ligne ferroviaire historique Addis-Abeba-Djibouti.

Il a noté que la Chine est devenue une destination majeure pour les exportations agricoles, minières et textiles de l'Éthiopie, tandis que les investissements directs étrangers chinois en Éthiopie ont atteint 5 milliards de dollars américains, générant plus de 560 000 emplois grâce à plus de 2 000 projets en cours.

Soulignant la force de la coopération Sud-Sud et l'engagement plus large dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, M. Dima a déclaré que l'Éthiopie avait créé un environnement favorable aux investissements et restait déterminée à attirer davantage d'investisseurs étrangers.

Il a également souligné que la poursuite du dialogue et le partage d'expériences entre les deux assemblées législatives étaient essentiels pour renforcer les relations institutionnelles et développer les liens entre les peuples, notamment dans le domaine du tourisme, en tirant parti des riches atouts culturels et patrimoniaux des deux nations.

À la tête de la délégation chinoise, Luo Shugang, président de la Commission de l'éducation, des sciences, de la culture et de la santé publique de l'Assemblée populaire nationale et chef de la délégation, s'est dit ravi de se rendre à Addis-Abeba et a salué l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Il a déclaré que les deux nations possèdent un riche patrimoine culturel et a souligné que le renforcement de la coopération entre leurs institutions législatives restait essentiel pour consolider les relations bilatérales dans leur ensemble.

M. Luo a également noté que les relations entre Abiy Ahmed et Xi Jinping avaient contribué à faire passer les relations bilatérales à un niveau supérieur, les deux pays continuant à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et multilatéraux.

Il a ajouté que la Chine restait déterminée à accélérer la mise en oeuvre des accords signés et à veiller à ce que la dynamique de la coopération bilatérale se poursuive.

Par ailleurs, le président de la commission permanente des ressources humaines, de l'emploi et des affaires technologiques, Negeri Lencho, a mis en avant les réformes politiques, économiques et sociales en cours en Éthiopie, affirmant que le pays avait donné la priorité à la transformation numérique, à l'amélioration de la prestation des services publics et à l'élargissement de la participation démocratique au cours des huit dernières années.