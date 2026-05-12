Afrique: Le Premier ministre Abiy souligne le rôle de l'Éthiopie dans l'industrialisation verte lors du sommet Africa Forward

12 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Lors du sommet « Africa Forward » qui s'est tenu à Nairobi, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle croissant de l'Éthiopie dans la promotion de l'industrialisation verte et de la transition énergétique mondiale.

Ce sommet, co-organisé par le président kenyan William Ruto et le président français Emmanuel Macron, a réuni des dirigeants venus débattre des voies du développement durable à travers l'Afrique.

Au cours d'une session consacrée à l'industrialisation verte et à la transition énergétique, le Premier ministre Abiy a présenté les expériences de l'Éthiopie et ses orientations politiques dans ces secteurs.

Il a souligné que l'Éthiopie contribuait activement aux efforts plus larges déployés par l'Afrique en matière de développement des énergies propres et de croissance industrielle durable.

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Il a également fait remarquer que l'Éthiopie continuait de jouer un rôle important dans l'élaboration et la promotion des programmes d'industrialisation verte et de transition énergétique sur le continent.

Plus de 2 000 participants assistent à cet événement, parmi lesquels des représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, d'institutions financières internationales et de banques de développement.

Ce sommet a pour objectif de relever les défis communs tout en créant de nouvelles opportunités de croissance fondée sur l'innovation, en mettant particulièrement l'accent sur la mise en avant des jeunes leaders africains et la construction de l'avenir du continent.

Lire l'article original sur ENA.

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