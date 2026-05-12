Afrique: La BAD et le Togo - 50 ans ensemble

12 Mai 2026
Togonews (Lomé)

« La BAD est la Banque du Togo. » La formule d'Amadou Diallo, chargé de programme pays de la Banque africaine de développement au Togo, dit tout sur la profondeur d'un partenariat qui remonte à 1974, et qui ne cesse de se renforcer.

Ce mardi, la BAD a dressé le bilan de son accompagnement au Togo. Le chiffre clé : 25 projets actifs totalisant 598,87 millions de dollars d'engagements. Un portefeuille qui couvre les secteurs les plus stratégiques de l'économie togolaise.

La répartition est la suivante : les finances arrivent en tête avec 44%, suivies du transport (14%) et de l'agriculture et l'élevage (11%). Parmi les 25 projets, on distingue 13 projets publics nationaux, 1 projet du secteur privé national et 11 projets publics régionaux.

« Ces chiffres traduisent non seulement le dynamisme des relations de coopération entre la Banque et le Togo, mais aussi leur renforcement au cours des dernières années », souligne Amadou Diallo.

Cinquante ans de partenariat. Près de 600 millions de dollars engagés. Et une institution qui se dit « disponible » pour accompagner le pays dans ses ambitions de développement pour les années à venir.

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