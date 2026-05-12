Afrique: Bassek Ba Kobhio s'éteint - Le cinéma africain perd son architecte visionnaire

Bassek Ba Kobhio est décédé cette nuit des suites d'une maladie, à l'âge de 69 ans. Le cinéma camerounais et africain perdent l'un de leurs piliers les plus déterminants. Une disparition qui résonne bien au-delà des frontières du Cameroun.

Qui était Bassek Ba Kobhio ?

Réalisateur de renom et visionnaire culturel, Bassek Ba Kobhio a consacré sa vie entière à l'art cinématographique africain. Il est le fondateur du festival Écrans Noirs, rendez-vous incontournable du cinéma africain francophone, plateforme qui a révélé des dizaines de talents du continent pendant des décennies.

Son oeuvre de réalisateur a porté haut les couleurs du Cameroun sur la scène internationale. Il incarnait une génération de créateurs convaincus que le cinéma est un levier d'identité, de souveraineté culturelle et de rayonnement national.

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Pourquoi cette mort frappe si fort

Le 7e art africain souffre d'un déficit chronique de figures tutélaires reconnues à l'échelle mondiale. Bassek Ba Kobhio était précisément l'une d'elles. Sa mort laisse un vide institutionnel et symbolique difficile à combler.

Le festival Écrans Noirs, qu'il a fondé et porté, représente une infrastructure rare sur le continent : un espace dédié à la visibilité du cinéma africain, face à la domination des productions occidentales. Perdre son fondateur, c'est perdre une mémoire vivante et une force d'impulsion irremplaçable.

Le mécanisme d'un héritage

Bassek Ba Kobhio n'a pas seulement réalisé des films. Il a construit un écosystème. Écrans Noirs a permis à des cinéastes camerounais, congolais, sénégalais, ivoiriens de trouver une tribune, des diffuseurs, une audience.

Ce modèle de festival ancré localement, rayonnement continental est l'un des rares à avoir survécu aux contraintes structurelles du cinéma africain : sous-financement chronique, absence de salles, piratage massif. Sa longévité est en elle-même une victoire.

Son travail de réalisateur a, lui, documenté des réalités sociales et humaines que peu osaient filmer. Il a mis en image une Afrique complexe, loin des clichés exportés.

Ce que sa mort change pour le cinéma africain

La question de la direction d'Écrans Noirs et de la continuité du festival devient centrale. Les prochaines éditions devront démontrer que l'institution survit à son fondateur.

La disparition de Bassek Ba Kobhio accentue une fragilité structurelle : le cinéma camerounais manque de relève institutionnelle formée et financée pour prendre le témoin. Sans politique publique volontariste, le risque est réel de voir s'effriter ce qu'il a mis une vie à construire.

Pour l'ensemble du continent, sa mort rappelle l'urgence d'archiver, de transmettre et de financer les industries créatives africaines avant que leurs bâtisseurs disparaissent avec leurs savoir-faire.

Quel avenir pour ce qu'il a bâti ?

Bassek Ba Kobhio avait 69 ans. Il partait avec des décennies d'expérience, un réseau international et une vision claire du rôle du cinéma dans la construction des identités africaines. La vraie question n'est pas celle du deuil elle est celle de la transmission.

Le Cameroun honorera-t-il cet homme à la hauteur de ce qu'il a accompli ? Et plus largement : l'Afrique est-elle prête à institutionnaliser la mémoire de ses bâtisseurs culturels, avant qu'il ne soit trop tard ?