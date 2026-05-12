Cote d'Ivoire: Transformation économique/65 ans de partenariat - L'Union européenne réaffirme son soutien au pays

A l'occasion de la journée de l'Europe, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a dressé un bilan exhaustif de la cooperation avec la Côte d'Ivoire.

Le 9 mai de chaque année, l'Union européenne (Ue) célèbre la « Fête de l'Europe », commémorant la déclaration Schuman, acte fondateur de la construction européenne. Cette journée vise à promouvoir la paix, l'unité et la solidarité entre les peuples. À Abidjan, cette édition 2026 revêt un caractère historique puisqu'elle marque les 65 ans de coopération avec la Côte d'Ivoire.

Lors d'un cocktail de presse organisé le lundi 11 mai 2026, à sa résidence de Cocody, Irchad Razaaly, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a rappelé la constance de cette relation. « Nous faisons partie de ceux qui accompagnent la Côte d'Ivoire depuis 65 ans. Nous étions présents pendant les moments difficiles », a-t-il déclaré.

Le bilan dressé par le diplomate est sans équivoque. Selon lui, l'Ue a intensifié son soutien afin d'accompagner la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Il a indiqué que l'Union européenne est, de loin, le principal partenaire commercial du pays, le premier investisseur étranger ainsi que le premier partenaire au développement.

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L'ambassadeur s'est félicité d'une relation multidimensionnelle touchant aux volets politiques, commerciaux, culturels et économiques. Pour lui, la Côte d'Ivoire conserve une place de choix, étant jugée « attractive en matière d'investissements étrangers ».

Tout en saluant les progrès accomplis, l'ambassadeur reconnaît que, concernant le climat des affaires, il reste « des choses à améliorer ». Il a ensuite ajouté que l'objectif de l'Ue est désormais d'investir davantage pour répondre aux besoins de modernisation, de diversification économique et surtout de création d'emplois pour la jeunesse.

Mise en oeuvre du Pnd 2026-2030 : l'Union européenne entend jouer sa partition

Un point d'honneur a été mis sur le Plan national de développement (Pnd), qu'il a qualifié de « convaincant ». « L'Union européenne entend jouer sa partition dans la mise en oeuvre de ce programme, notamment en soutenant le secteur privé. Nous soutenons les champions nationaux et nous voulons y participer. Nous voulons contribuer activement aux efforts du gouvernement », a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu'en effet, le programme d'un milliard d'euros (environ 655 milliards de Fcfa) de l'Équipe Europe, annoncé dans le cadre du Forum d'affaires régional Afrique de l'Ouest sur les corridors, s'inscrit dans la stratégie Global Gateway.

« Il s'agit de soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre du volet du Pnd 2026-2030 portant sur les corridors Abidjan-Lagos et Abidjan-Ouagadougou. Concrètement, nous allons investir dans la mobilité à Bouaké, dans le port sec de Ferkessédougou ainsi que dans le chemin de fer reliant Ouagadougou. Évidemment, sur l'axe Lagos, nous allons investir dans les infrastructures, mais aussi dans la facilitation des échanges, notamment le passage des frontières », a-t-il expliqué.

Pour le diplomate, l'Union européenne fait bien plus encore. À travers Global Gateway, l'Équipe Europe accompagne la transformation économique de la Côte d'Ivoire grâce à des investissements dans les infrastructures, l'énergie, les transports, l'agriculture durable et l'emploi des jeunes. « Nous appuyons également fortement les politiques de formation professionnelle et d'enseignement technique afin de doter la jeunesse des moyens nécessaires pour intégrer plus facilement le marché de l'emploi », a soutenu le diplomate.

Abordant le secteur de l'énergie, il a affirmé que l'Ue et ses États membres mobilisent environ 1,57 milliard d'euros pour la transition bas carbone, notamment à travers les centrales solaires de Boundiali et de Sérébou, la ligne électrique « Dorsale Est » et le projet hydro-solaire WasunAa. Ces investissements visent à garantir une électricité plus fiable, durable et compétitive pour l'économie ivoirienne.

Concernant les filières agricoles stratégiques ivoiriennes, plus de 650 millions d'euros sont mobilisés, y compris avec la Banque européenne d'investissement (Bei), pour le cacao durable afin de lutter contre la déforestation, améliorer les revenus des producteurs et renforcer la traçabilité des produits, a fait savoir le diplomate.

De même, poursuit-il, concernant la noix de cajou, « nous nous apprêtons, toujours en partenariat avec la Bei, à consacrer 250 millions d'euros pour assurer la transformation du cajou en Côte d'Ivoire et créer ainsi de nombreux emplois ».

« S'agissant du commerce, grâce à l'Accord de partenariat économique (Ape), la Côte d'Ivoire bénéficie depuis 2008 d'un accès sans droits de douane au marché européen. En clair, cela signifie zéro tarif à l'entrée du marché européen », a affirmé l'ambassadeur.